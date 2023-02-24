День, который изменил все: начало полномасштабного вторжения глазами 24 Канала

То утро никто из нас никогда не забудет, а эта дата будет постоянно вызывать у нас жуткие и трагические воспоминания. 24 февраля 2022 года навсегда разделило жизнь украинцев на "до" и "после". Первыми врага на нашей земле встретили наши воины. Начинались первые бои. По всей стране раздались взрывы.

Сегодня каждый из нас вспоминает то утро, от которого сейчас до боли сжимается сердце. Для всех оно начиналось по-разному и одновременно все равно трагически. Сейчас мы хотим вам рассказать о событиях годичной давности глазами журналистов. Тех, кто первым начал информировать украинцев и мир о начале полномасштабной войны. Как команда сайта 24 Канала прожила тот день – читайте дальше.

На часах – 4:50: хронология 24 февраля 2022 – каким был самый длинный день в нашей жизни

Чувства, которые невозможно объяснить: за считанные часы до…

23 февраля. Последний день той жизни, которую разделяет сейчас дата 24.02.22 на "до" и "после". Тогда большинство из нас наивно верило в то, что ситуация каким-то образом разрешится, ведь какая может быть война в Европе в XXI веке? Кто-то спорил на тему угрозы, кто-то готовил тревожный чемодан, но отказывался верить.

Если обернуться назад, то можно понять, что тогда в воздухе уже был запах войны. И самое удивительное дело – большинство из нас это чувствовали.

В этот день в редакции нас было не так много. Меньше, чем обычно. Однако настроение было не очень, а логического объяснения этому не было. Помню, по дороге в офис я просто смотрел на людей на улице и думал: "Что со всеми нами будет, если начнется?"

В редакции у нас тоже был странный разговор. Не только у меня было это странное предчувствие. Хотя в тот день я, как и мои коллеги, списывал все на переутомление. Мы работали в основном по 6 дней в неделю, потому что новостей становилось все больше и больше.

Верховная Рада одобрила чрезвычайное положение. Тогда стало не по себе. А потом Дмитрий Кулеба пишет, что во временно оккупированном Армянске эвакуируют ночную смену с завода, вероятно, россияне готовят провокацию. Сергей Гайдай говорит, что "Грады" бьют уже вглубь Луганщины. С обращением выходит президент. Говорит, что звонил в Кремль, но не ответили. Владимир Зеленский обращался к россиянам и убеждал их, что мы не хотим войны.

В тот вечер я вышел из редакции последним. На часах было уже за полночь…

До вторжения у нас ночью работал один редактор. В ночь на 24 февраля на смену вышел Олесь Друкач. Несмотря на поздний час, в рабочем чате началась активная переписка – нужно еще одного человека в помощь. На всякий случай. Около 4:00 должно было начаться заседание Совбеза ООН. Нужна была помощь.

После долгих дискуссий было решено, что помогать выйдет Ирина Буртык. И никто из нас не подозревал, что Совбез ночью – это только цветочки, а планы на случай вторжения, которые мы проговаривали с акцентом на то, что это просто перестраховка, – придется реализовывать.

Не было времени паниковать: как наша редакция встретила то роковое утро

На часах чуть едва за 04:00, и тут вдруг начинается срочное обращение Путина. Настолько ли сошел с ума диктатор, чтобы просто так выходить с обращением в такое время?

Олесь и Ирина совещались недолго. Хотя понимание того, действительно ли это начало вторжения, еще не было, но было очевидно одно – что-то не то.

Тогда началась реализация плана. Каким он был, спросите вы? Простым – те, кто работал, звонили по телефону руководству сайта, разбудили их и объяснили, что что-то не то. После этого руководство начало звонить каждому из команды. Звонок, которого мы боялись больше всего…

Не все проснулись сразу, поэтому часть редакторов стала свидетелями вторжения, а другие просыпались по тем или иным причинам не понимая, что происходит. В этом хаосе было понятно одно – мы должны работать.



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"Грады бьют вдоль границы от Житомира до Луганска", первые ракетные обстрелы, пробки на дорогах, переполненные вокзалы… Трудно было осознать, что это теперь наша реальность. Но потом стало легче – ВСУ приземлили первый российский самолет. Второй. Третий. Уничтожили 50 захватчиков под Счастьем. Враг нес потери.

На панику времени не было. Было время на новости, было время на обсуждение дальнейших действий и даже шутки, которые помогали держаться. На панику времени не было.

До вторжения на новостной ленте работали 12 редакторов и 4 выпускающих, однако в то утро все работники сайта стали частью новостной ленты. Кто-то вчера писал о спорте, шоубизнесе, недвижимости, технологиях, здоровье, криптовалюте и т.д., а сегодня он уже работает над новостями о ракетных обстрелах, тревогах и политике.

День был очень и очень длинным. Но более интересной была ночная смена – 5 добровольцев остались работать до утра. Всю ночь мы прислушиваться к тишине и писали в чате "Слышите? Что-то летит!" Хотя ничего и не летело.

Ночь была относительно спокойной, было много времени на то, чтобы наконец-то обдумать все, что случилось, но в лучших традициях нацистов россияне начали в четыре часа обстреливать Киев. Так наш покой прервался. Так и прошли первые сутки вторжения.

Воспоминания редакции о тех событиях

Анастасия Зазуляк – главный редактор сайта

Безусловно, наша редакция задолго до полномасштабного вторжения готовилась ко всем возможным развитиям событий. У нас был план, как будем работать, что будем менять. Если коротко, то мы полностью переорганизовали работу редакции. Те, кто еще вчера писал о спорте, технологиях или здоровье, уже в день полномасштабного вторжения стали бок о бок с редакторами новостной ленты. Не обошлось и без корректив в самом написании новостей. Нам временно пришлось отказаться от излюбленного стиля объяснения. Ставка была на оперативность и фактчекинг. Коротко, быстро и качественно. Люди должны знать, что происходит.

Мы понимали и коварство кремлевского диктатора, потому уже с начала января наши телефоны больше никогда не стояли на беззвучном режиме ночью. Конечно, спланировать реакцию и эмоции на войну невозможно. Несмотря на то, что у нас был готов план действий на случай Х, утро 24 внесло свои коррективы. Уже в 4 утра, еще во время обращения Путина, телефоны наших журналистов зазвонили по всем уголкам страны. Скажу откровенно, сообщать о том, что началась война – сложно и больно. Уже через несколько минут наша редакция в полном составе начала борьбу на информационном поле боя.

Мы встретили эту войну вместе под звуки обстрелов и сирен. Мы не растерялись, быстро собрались, оставили эмоции и каждый день работаем на одну цель. Наши телефоны до сих пор никогда не стоят в беззвучном режиме. Но в этот раз журналисты ждут моего звонка, чтобы встретить вместе нашу победу.

Наталья Боднар, шеф-редактор сайта

Вечер 23 февраля. Бесснежный Львов, люди, гуляющие по площади Рынок. Немного туристов. Необычно. Уже было ощущение, что скоро что-нибудь произойдет. "Представьте, что это наш последний спокойный вечер", – так сказала моя коллега, а теперь наш главный редактор Настя Зазуляк.

Я приехала поздно домой и впервые за несколько лет работы выключила тихий режим на телефоне.

В 4:46 он зазвонил. Наш редактор, Ира Буртык, разбудила меня со словами, что происходит что-то странное – есть обращение Путина, он говорит о начале какой-то спецоперации в Украине.

Я села за ноутбук в темной комнате, открыла телеграм. А там… Ракетные удары. Взрывы. В Киеве, Харькове, Одессе...

Начала будить коллег. Помню, как тогда еще выпускающая Ника Гавриленко без вопроса на мой звонок сказала: "Я поняла. Иду", Настя Зазуляк тоже. Как кто-то из редакторов спросонья спросил "Натали, война?"

Мы все понимали – война. Полномасштабная. Безумный новостной поток… Первая сирена в 7:40.

СМС от коллег, которые собираются выезжать из Киева, Днепра и других тогда опасных городов. Но разве мы знали в то утро, где безопасно?

А еще некоторые из коллег в то же утро написали, что на работу не выйдут – идут воевать.

Сайт работал нон-стоп, мы тоже. Одним из первых сообщений в рабочем чате было о вере в ВСУ. Дальше эта фраза стала для нас молитвой. Мы верили и работали. Поддерживали Силы обороны и друг друга. Было ощущение единства со всеми 44 миллионами украинцев, где каждый на своем фронте что-то делает для нашей Победы.

Прошел год. Пишу эти слова и не верю. В деталях вспоминаю то утро 24-го. Как много изменилось. Как много мы потеряли и одновременно получили.

Но кое-что осталось неизменным – вера в военных, вера в нас, вера в Украину и победу над Россией. Как 9 лет назад, год назад, сегодня, всегда.

Вероника Гавриленко, заместитель главного редактора

Вечером 23 февраля я была в офисе, хотя вообще ходила туда редко. Уговорила автора этого текста пойти за кебабом. Он решил пойти не за нашим стандартным кебабом у офиса, а чуть подальше. Эту фирму я тогда пробовала впервые. И теперь буду навсегда ассоциировать ее с началом вторжения и последним "мирным" ужином. Смена закончилась в 23:00. В 4:58 звонок. Говорю "Я иду". Началось, что тут спросишь.

Дальше, если заезженной метафорой, то все в тумане. Я работала на телеграмной смене (это листать 300+ каналов и выбирать инфу), не знаю, сколько кликов сделала в тот день, но примерно это выглядело так:

Работа выпускающего редактора на телеграме в начале вторжения: смотрите видео

Подозреваю, что психика просто замьютила этот день. Я помню только какие-то небольшие отрывки. Много-много информации, нервов, шока, какая-то тревога за окном, я одна дома и от этого еще страшнее.

Сейчас я думаю так: что бы ни произошло дальше, "второе – третье" наступление, ядерка, – оно, наверное, не так страшно, как этот первый "шоковый" день. И ничего приятнее и радостнее, чем тот – самый главный – наш день, день победы и развала России – не будет.

Эмал Наби, заместитель главного редактора

Вечером 23 февраля я работал допоздна, тогда еще на смене выпускающего редактора. Уже тогда преследовало чувство чего-то неотвратимого. Ночью, после сообщений о заблокированных взлетно-посадочных полосах в аэропортах, мне стало все понятно. Дал себе слово не засыпать, но усталость одолела после изнурительного дня.

Утро 24 февраля, пожалуй, каждый помнит по-своему, я же его запомнил оцепенением – из-за выражения лица соседского мальчика, который во время первых тревог сидел рядом с растерянными родителями в холодном бомбоубежище. Оцепенение длилось недолго. От дурных мыслей, как ни странно, спасла работа. Очень много адской работы. Я вообще почти не помню период с конца февраля по май – ощущение времени просто исчезло. Первые дни и недели мы спали по 2–3 часа в сутки, если везло. Смена выпускающего тянулась одним тяжелым, ползучим, жестоким днем. Сон стал реальностью, а реальность превратилась в кошмарный сон.

Этот год был годом потерь и рубцов, как личных, так и каждого, которые уже воспринимаются как личные. В то же время этот год стал и годом неожиданных достижений, как личных, так и каждого в частности. Мы стали одним целым, мы изменились навсегда, мы видим в глазах друг друга тот же взгляд, мы запомним этот год на всю жизнь и никогда не забудем тех, кого с нами уже нет.

Ирина Выхрущ, выпускающий редактор

24 февраля я должна была выйти на смену в 6 утра. Проснулась в 5 от взрывов. Сначала побежала к компьютеру и включилась в рабочие чаты, а после начала будить мужа. Час поработала, хотя на работе были просто все, а дальше до поздней ночи выезжала из Киева в Тернополь. По дороге видела людей, которые пешком шли из столицы, унося в руках переноски с животными.



Киев. 24 февраля 2022 года, 6:00 / Фото Ирины Выхрущ

По приезду сразу вышла на ночную смену. У выпускающих она была таким вахтовым методом: 6 часов – сон, 6 – работаешь. Первый выходной был через месяц работы в таком режиме.

Я люблю свою работу, но от потока новостей, который каждый день просматриваю, сталкиваюсь с эмоциональными качелями. Меня легко растрогать видео с детьми, которые собирают деньги на ВСУ, с людьми, которые встречают наших военных на деоккупированных территориях и т.д. Раньше пронять меня какими-то видео или фото было сложно.

Ирина Буртык, редактор ленты новостей

Хотя в неделю, когда все большее число посольств призывали граждан покинуть Украину, было тревожно, но в полномасштабное вторжение мозг просто отказывался верить. Казалось, этого просто не может произойти.

Неделю перед 24.02 у меня была ночная смена, тогда у нас ночной редактор оставался один до 6 утра. Учитывая публикации в западных СМИ, было довольно не по себе, что именно на моей смене начнется что-то, а больше никого не будет. Тогда еще созвали срочно Совбез ООН, а значит много работы и новостей. На помощь мне вышел Олесь, наш постоянный ночной редактор, у которого тогда должен был быть выходной. В ночь на 24 февраля снова созвали Совбез и на этот раз уже я решила прийти на помощь. Тогда еще массово закрывали аэропорты по всей стране под вечер, но даже это не наводило на мысль о самом худшем.

Мы договорились, что где-то в четыре часа я приду и напишу несколько новостей. Только вот заседание тогда я так и не послушала. Потому что вскоре после его начала внезапно появилось это печально известное обращение Путина о вторжении. У нас в редакции был план действий на такой случай, но я и подумать не могла, что в конце концов буду тем человеком, который застанет все "в режиме реального времени" и запустит домино ночных звонков со словами: "Просыпайся, это случилось".

Я будила нашего шеф-редактора Наталью и говорила: "Здесь что-то происходит, мы не уверены, что именно, ты главное не переживай, но лучше просыпайся".

Хорошо помню, как публиковала новость "Россия начала полномасштабную войну против Украины", а руки тряслись, как никогда в жизни. Дальше было больше суток без сна, и работа в режиме нон-стоп и без выходных до определенного времени. Теперь с трудом верится, что с тех пор прошел уже год. За это время я сменила должность, стала выпускающий редактором. И мечтаю работать в день нашей победы и будить всех уже с совсем другими словами.

Татьяна Пона, промо-менеджер соцсетей

23 февраля я работала около 15 часов. Около 1:00 я решила уехать из офиса домой поспать, а мои коллеги остались на информационном фронте. В нюзруме раздалось жуткое "Бувай". Надеюсь сегодня мы больше не встретимся, но у меня странное чувство". Странное чувство было тогда у всех. В воздухе несколько дней стояло напряжение, был привкус войны, которая вот-вот придет в каждый дом.

Уже через несколько часов меня разбудил телефонный звонок моего руководителя. Тогда прозвучало только одно слово. "Началось". И я точно знала, что началось. Точно знала, что мне делать. Машинально подошла к рабочему столу, включила ноутбук и впервые прочла на ТОПе сайта 24 Канала заголовок "Россия напала на Украину..."

А дальше все как в тумане. Мы работали каждые 4 часа, потом каждые 6. Начиналась тревога, а я как можно скорее дописывала новость, чтобы люди первыми узнали правду, и только тогда бежала в укрытие.

Алена Захарова, редактор ленты новостей

Для меня полномасштабная война началась в 5:17 со слов коллеги: "Алёнка, выходи на работу, там что-то началось". "Там что-то началось" тогда звучало очень размыто и не так пугало. Спасибо, Настя, что прямо не сказала "началась война", потому что я бы наверняка умерла на месте от шока. Через минуты 2, пока я включала ноут и думала, что же там началось, мой парень сразу же открыл телеграм. "Россия напала на нас. Стреляют повсюду". Я не могла в это поверить, потому что до последнего всем родным и друзьям говорила, что этого не произойдет, что Путин не самоубийца и он не сделает этого, если имеет хотя бы крупицу здравого смысла. Но нет. Я ошибалась.

Я начала работу и первая новость, которую я взяла, была с таким заголовком: "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира". Сердце ушло в пятки. Руки дрожали так, что я едва попадала по клавиатуре. Тогда чуть ли не впервые в жизни я почувствовала физическую боль за свою страну. Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, пожалуйста. Держитесь". И с этого момента начался наш информационный марафон. Я ненавижу это слово. Ненавижу марафоны.

Величественный народ величественной страны: чему нас научило 24 февраля

В ноябре уже будет 10 лет нашей борьбы – сначала мы на Майдане противостояли преступной власти, потом пророссийским боевикам на Донбассе, и уже год у нас идет открытая полномасштабная война.

Годами Россия создавала себе образ сверхдержавы, второй армии мира, непобедимой военной машины, но все это потеряло смысл, когда в Кремле приняли решение начать вторжение – мы увидели, что это совсем не вторая армия мира. Только если украинская – первая.

Но 24 февраля показало нам, что мы несокрушимый народ. В волнах паники, которая безумно среди нас была, мы не только демонстрировали решительность и храбрость, но и не утратили оптимизма.

Херсон, Энергодар, Мелитополь – города, где люди с флагами Украины выходили против оккупантов. Конотоп, где оккупантам советовали убираться, потому что каждая женщина в городе "ведьма", Славутич, где народ без оружия прогнал захватчиков, Киев, где женщина сбила вражеский дрон банкой консервации, ромы, которые забрали российский танк, мужчина, голыми руками перенесший мину, и все те, кто шел без оружия останавливать танки – это все наш несокрушимый народ.

Наш несокрушимый народ – это люди на Херсонщине, которые держали в банках флаги, чтобы достать их, когда придут ВСУ; это движение сопротивления, которое не дает оккупантам покоя на временно захваченных территориях, это те, кто активно помогает ВСУ.

Несокрушимый народ – это все наши волонтеры, медики, спасатели и энергетики. И конечно – наши воины, защищающие наше государство в тяжелых боях и те, кто отдал за Украину жизнь.

За 1 год мы плакали после кадров из Бучи, нас переполняла ярость после удара по ТРЦ в Кременчуге, по Виннице, по жилому дому в Днепре, обстрелов Николаева, Харькова, Запорожья и других городов и сел, мы радовались украинским флагам в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях и от радости плакали, глядя, как наших воинов встречают в Херсоне.

Впереди нас ждут и слезы, и смех, и гнев. И все это будет навеки в нашей памяти. Но никто точно не забудет 24 февраля – день, разделивший жизнь на "до" и "после". Благодаря нашим защитникам и защитницам это "после" продолжается, а не закончилось так, как бы этого хотел враг.

Поблагодарите за этот день наших воинов. Вспомните в молитвах тех, кого нет с нами. Верим в ВСУ, верим в победу!