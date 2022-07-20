Когда в Украину вернутся грозы и ливни: прогноз от синоптиков
20 июля 2022 , 17:28Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
В последние дни погода в Украине в основном теплая и сухая. Впрочем, есть регионы, накрываемые дождями.
Осадки с грозами в некоторых областях Украины прогнозируют и в ближайшие выходные. Наиболее "мокро" будет на Западе.
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Погода в Украине на 24 июля
- Ужгород – +29...+31, как днем, так и ночью прогнозируют осадки
- Львов – +23...+25, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки
- Ивано-Франковск – +24...+26, как днем, так и ночью прогнозируют осадки
- Тернополь – +25...+27, как днем, так и ночью прогнозируют осадки
- Черновцы – +26...+28, ночью не прогнозируют дождя, впрочем, днем следует захватить с собой зонтики
- Хмельницкий – +26...+28, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки
- Луцк – +22...+24, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки
- Ровно – +23...+25, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки
- Житомир – +26...+28, ночью без осадков, а днем ожидаются небольшие осадки
- Винница – +31...+33, ночью не прогнозируют осадков, а днем дождь будет немного накрапывать
- Одесса – +27...+29, ночью без осадков, а днем ожидаются осадки
- Николаев – +31...+33, ночью без осадков, а днем ожидаются осадки
- Херсон – +29...+31, без осадков
- Симферополь – +28...+30, без осадков
- Кропивницкий – +30...+32, ночью без осадков, а днем – дождь
- Черкассы – +30...+32, ночью без осадков, а днем ожидаются
- Чернигов – +27...+29, ночью без осадков, а днем ожидаются осадки
- Суммы – +27...+29, без осадков
- Полтава – +28...+30, без осадков
- Днепр – +29...+31, без осадков
- Запорожье – +29...+31, без осадков
- Донецк – +28...+30, без осадков
- Луганск – +28...+30, без осадков
- Харьков – +28...+30, без осадков
- Киев – +27...+29, ночью без осадков, а днем – дождь
Прогноз погоды на 24 июля. / Карта Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на завтра, 21 июля.
- Ужгород – +32...+34
- Львов – +27...+29
- Ивано-Франковск – +27...+29
- Тернополь – +26...+28
- Черновцы – +27...+29
- Хмельницкий – +25...+27
- Луцк – +26...+28
- Ровно – +25...+27
- Житомир – +25...+27
- Винница – +25...+27
- Одесса – +27...+29
- Николаев – +27...+29
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +25...+27
- Кропивницкий – +25...+27
- Черкассы – +25...+27
- Чернигов – +22...+24
- Суммы – +19..+21
- Полтава – +21...+23
- Днепр – +24...+26
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +22...+24
- Луганск – +22...+24
- Харьков – +20...+22
- Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 24 июля. / Карта Укргидрометцентра.