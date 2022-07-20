Когда в Украину вернутся грозы и ливни: прогноз от синоптиков

20 июля 2022 , 17:28
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Источник:

Укргидрометцентр

В последние дни погода в Украине в основном теплая и сухая. Впрочем, есть регионы, накрываемые дождями.

Осадки с грозами в некоторых областях Украины прогнозируют и в ближайшие выходные. Наиболее "мокро" будет на Западе.

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Погода в Украине на 24 июля

  • Ужгород – +29...+31, как днем, так и ночью прогнозируют осадки
  • Львов – +23...+25, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки
  • Ивано-Франковск – +24...+26, как днем, так и ночью прогнозируют осадки
  • Тернополь – +25...+27, как днем, так и ночью прогнозируют осадки
  • Черновцы – +26...+28, ночью не прогнозируют дождя, впрочем, днем следует захватить с собой зонтики
  • Хмельницкий – +26...+28, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки
  • Луцк – +22...+24, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки
  • Ровно – +23...+25, как днем, так и ночью прогнозируют сильные осадки
  • Житомир – +26...+28, ночью без осадков, а днем ожидаются небольшие осадки
  • Винница – +31...+33, ночью не прогнозируют осадков, а днем дождь будет немного накрапывать
  • Одесса – +27...+29, ночью без осадков, а днем ожидаются осадки
  • Николаев – +31...+33, ночью без осадков, а днем ожидаются осадки
  • Херсон – +29...+31, без осадков
  • Симферополь – +28...+30, без осадков
  • Кропивницкий – +30...+32, ночью без осадков, а днем –   дождь
  • Черкассы – +30...+32, ночью без осадков, а днем ожидаются
  • Чернигов – +27...+29, ночью без осадков, а днем ожидаются осадки
  • Суммы – +27...+29, без осадков
  • Полтава – +28...+30, без осадков
  • Днепр – +29...+31, без осадков
  • Запорожье – +29...+31, без осадков
  • Донецк – +28...+30, без осадков
  • Луганск – +28...+30, без осадков
  • Харьков – +28...+30, без осадков
  • Киев – +27...+29, ночью без осадков, а днем – дождь  


Прогноз погоды на 24 июля. / Карта Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на завтра, 21 июля.

  • Ужгород – +32...+34
  • Львов – +27...+29
  • Ивано-Франковск – +27...+29
  • Тернополь – +26...+28
  • Черновцы – +27...+29
  • Хмельницкий – +25...+27
  • Луцк – +26...+28
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +25...+27
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +27...+29
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +26...+28
  • Симферополь – +25...+27
  • Кропивницкий – +25...+27
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +22...+24
  • Суммы – +19..+21
  • Полтава – +21...+23
  • Днепр – +24...+26
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +22...+24
  • Луганск – +22...+24
  • Харьков – +20...+22
  • Киев – +24...+26


Прогноз погоды на 24 июля. / Карта Укргидрометцентра.

Автор: Марта Касіянчук