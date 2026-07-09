24 Канал и ZAXID․NET вошли в пятерку самых популярных новостных YouTube-каналов Украины

По итогам июня сразу два YouTube-канала медиахолдинга ТРК Люкс вошли в ТОП-5 самых популярных информационных каналов Украины по количеству просмотров.

Лидером рейтинга стал 24 Канал, который за месяц набрал 320,5 миллиона просмотров. Это почти втрое больше, чем у ближайшего конкурента, набравшего 107,4 миллиона просмотров. В пятерку также вошел ZAXID.NET, который занял четвертое место с результатом 79,1 миллиона просмотров.

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Почему 24 Канал остается лидером

Сегодня YouTube для 24 Канала – это отдельный продукт, над развитием которого работает большая команда. Ежедневно зрители получают около 100 новых видео различных форматов – прямые трансляции, классические видео и Shorts.

Над созданием и развитием YouTube-направления работают около 75 специалистов: редакторы, монтажеры, дизайнеры, SEO-специалисты, переводчики и другие команды,

– рассказывает руководитель отдела YouTube Юлия Рипак.

В то же время особенность 24 Канала заключается в сбалансированной структуре просмотров. Если у многих информационных каналов основную аудиторию формируют короткие видео, то у 24 Канала большинство просмотров обеспечивает именно длинный контент.

Структура контента 24 Канала выглядит так:

77% – длинные видео;

16% – Shorts;

7% – прямые трансляции.

Такой баланс позволяет одновременно развивать различные форматы и привлекать аудиторию с разными сценариями потребления контента. Также текущая стратегия мультиплатформенности позволяет 24 Каналу охватывать самую большую аудиторию в Украине и уверенно удерживать лидерство в информационном сегменте.

Важно! На сегодняшний день YouTube 4 Канала уже насчитывает 9 миллионов подписчиков и остается крупнейшим информационным YouTube-каналом Украины.

ZAXID.NET увеличил количество просмотров почти на 40%

Для YouTube-канала ZAXID.NET июнь также стал месяцем активного роста. По сравнению с предыдущим месяцем количество просмотров увеличилось на 38%, а также выросло общее время просмотра видео. Среди форматов ZAXID.NET лидируют длинные видео (Long-form) и Shorts.

Если анализировать подробнее, то Shorts хорошо набирают просмотры – в июне это 35% от общего количества. В то же время основным источником роста подписчиков остаются именно длинные видео,

– рассказала редактор YouTube-канала ZAXID.NET Ирина Карпюк.

Сегодня YouTube стал одним из главных источников новостей для миллионов украинцев. Именно поэтому СМИ активно развивают различные форматы – от коротких Shorts до аналитических видео и прямых трансляций.

Результаты июня показывают, что качественный контент остается ключевым фактором успеха, а украинская аудитория продолжает выбирать каналы, которые сочетают оперативность, разнообразие форматов и регулярное обновление.

Где украинцы потребляют новости

Согласно исследованию Reuters Institute Digital News Report 2026, видеоплатформы и социальные сети продолжают укреплять свои позиции в качестве источника новостей. Одной из главных площадок для просмотра новостей остается YouTube.

Так, согласно исследованию, 34% пользователей в мире используют платформу для получения новостей как минимум раз в неделю, а 21% тех, кто смотрит новости на YouTube, регулярно выбирают именно прямые трансляции.

Кроме того, 27% аудитории уже смотрят новости через приложения на Smart TV, среди которых YouTube является одним из самых популярных.

Для Украины эти тенденции особенно актуальны. Из-за полномасштабной войны видеоформаты стали одним из важнейших способов оперативно получать информацию о событиях в стране и мире. Именно поэтому развитие YouTube остается одним из ключевых направлений для украинских СМИ.