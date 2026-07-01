Почему "24 Канал" обновил дизайн сайта

Сегодня люди заходят на новостные сайты не только для того, чтобы узнать о последних событиях. Они также хотят быстро проверить погоду перед выходом из дома, курс валют, цену на топливо или просто отвлечься на несколько минут, поиграв в игру или посмотрев Shorts.

"24 Канал" обновил приложение. Теперь читать новости и смотреть Shorts стало еще удобнее

Процесс редизайна начался задолго до того, как мы приступили к обсуждению визуальной составляющей главной страницы. Мы проанализировали паттерны поведения пользователей: как они прокручивают страницу, где кликают, какое место на странице является самым популярным. На основе этих данных мы поняли, какие элементы являются основными, а какие – второстепенными, и именно вокруг них выстраивалась вся страница,

– рассказал Head of Digital 24 Канала Денис Зеленов.

Именно поэтому на обновленной главной странице "24 Канала" мы сделали сервисы еще более заметными и доступными. Фактически читатель сразу видит актуальную картину дня, как только открывает сайт.

Вверху ему доступны сервисы с постоянно обновляемой информацией и самые актуальные новости. Также читатель может сразу выбрать, какие новости читать – все, только важные или те, которые он предварительно настроил под себя.

Для этого достаточно переключиться с помощью тачпада. Также можно выбрать новости только по конкретной тематике, например "Наука и технологии" или "Бизнес и экономика".

Кстати, подробнее о том, как сохранить новости в избранное и настроить личную ленту новостей в несколько кликов, мы ранее рассказывали здесь.

Кроме того, теперь для читателей доступен Telegram-бот, который будет отправлять новости в мессенджер на основе ваших предпочтений. Таким образом, читатель "24 Канала" может получать только желаемый контент и не отвлекаться на новости, которые его не интересуют.

В обновленном дизайне сайта удобно и то, что как бы долго ни прокручивал читатель ленту, ключевые сервисы, такие как курс валют, погода или прогноз погоды, всегда будут под рукой. Поэтому, чтобы вернуться к любимому сервису после чтения новостей, достаточно просто нажать вверху на нужный.

Фактически главная страница стала удобным навигатором, который помогает не только следить за событиями, но и удовлетворять повседневные информационные потребности в одном месте.

Новый дизайн соответствует глобальным трендам медиарынка

Согласно данным Reuters Institute Digital News Report 2025, аудитория все чаще потребляет информацию через различные платформы и форматы, а конкуренция за внимание пользователя усиливается. Люди ожидают от СМИ не только новостей, но и полезного опыта, который помогает им ориентироваться в повседневной жизни.

Мировые медиа давно движутся в этом направлении. Например, The New York Times активно развивает экосистему сервисов вокруг новостей – от игр и головоломок до кулинарных сервисов. Именно такие продукты стали важной частью ежедневного взаимодействия аудитории с брендом и помогли компании существенно расширить цифровую аудиторию.

Мы также продолжаем развивать "24 Канал" как платформу, где пользователь может не только узнать, что произошло в мире, но и найти полезную информацию для своего дня. Поэтому новый дизайн главной страницы – это еще один шаг в этом направлении.