24 канал запускает вещание на еще одном спутнике: все из-за массовых атак россиян

Последние несколько недель оккупанты усилили атаки на сигнал 24 канала на спутнике. Поэтому руководство канала решило запустить вещание на еще одном спутнике.

Поэтому с 6 сентября мы запустили вещание в тестовом режиме на спутнике ASTRA 4A.

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Тестовое вещание продлится до 30 сентября 2022 года. После этого примут решение о продолжении работы на одном или двух спутниках. Вопрос о том, на каком из двух спутников будет вещать 24 канал, еще решается.

Параметры сигнала:

Астра4А 4,8*E

11766 H

DVB-S2

8PSK

30000

FEC 2/3

россия с начала полномасштабного вторжения атакует сайт 24 канала

Отметим, что 24 канал с самого начала российского вторжения защищает информационное пространство. Перед 24 февраля оккупанты активно осуществляли DDoS-атаки на наш сайт. Из-за этого серверы временно останавливали свою работу примерно на 30 минут. После восстановления работы серверов атака не остановилась. К счастью, тогда наши специалисты отбили атаку. Регулярные хакерские атаки со стороны страны-агрессора являются подтверждением того, что мы – на правильном пути.

Напомним, что еще 2 марта российский роскомнадзор заблокировал официальные сайты украинских ведомств и СМИ. В список ресурсов, которых боится государство-агрессор, попал и 24 канал. Однако несмотря на это, наши журналисты продолжают оперативно информировать наших читателей и зрителей об актуальной обстановке в Украине и мире.

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