Поддержите 24 канал: помогите нам выиграть информационную войну

Редакция 24 канала работает круглосуточно в режиме нон-стоп с начала российского вторжения для того, чтобы вы, наши читатели, узнавали самую актуальную информацию максимально быстро.

К сожалению, в результате мы потеряли главный источник доходов – рекламу. Нашим работникам и их семьям, среди которых много эвакуированных, нужны средства для существования.

Как поддержать 24 канал

Перейдите по ссылке и выберите сумму добровольного взноса. Средства можно перечислить любым удобным для вас способом оплаты – Google Pay, Apple Pay, Fondy. Поддержать 24 канал можно и с помощью банковского перевода в гривнах, долларах, евро и польских злотых.

Сейчас мы круглосуточно боремся на информационном фронте – с помощью новостей, текстов, сообщений в соцсетях, стримов на ютубе и т.д. Правдивой и проверенной информацией мы не даем врагу ни малейших шансов в новом бою.

Для того чтобы выстоять в борьбе против фейков и пропаганды, мы нуждаемся в вашей поддержке! Внести свой вклад в общую борьбу вы можете поддержав нас.

Обо всех поступлениях и расходах мы будем регулярно отчитываться.

Спасибо каждому читателю за поддержку и вместе уверенно идем к победе!