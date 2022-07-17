24 канал собирает истории украинцев, которые потеряли дом из-за войны, но обрели его снова

24 канал продолжает проект СВОИ и ищет украинцев, готовых рассказать о своем пути спасения от войны. Украинцев, которые покинули свой дом и смогли найти его снова в другом уголке страны.

Свои в каждом уголке страны

Дом – это гораздо больше, чем стены. Их мы отстроим, а вот как отстроить ощущение дома, которое забрала война – вопрос, который стоит перед всеми переселенцами. Миллионы украинцев покинули свои "стены" и строят новые, им удается – это путь победы! Путь, который вдохновляет и придает веры в завтрашний день.

Один из разговоров Жена умерла на месте, меня спасли солдаты, – Сергей про артобстрел Харькова

В цикле разговоров СВОИ мы уже рассказали 10 историй украинцев и их семей. Эти истории жгли болью и несправедливостью. Но в глазах этих людей мы не видели тотального отчаяния – каждый из них, несмотря на потери и собственные боли, готов бороться за жизнь и страну.

Действовать – вот что все они решили. Действовать и бороться. Каждый как умеет. Мы хотим рассказать миру о таких украинцах! О героях, которые решились начать снова строить свою жизнь и обрести утраченное чувство дома. И просим вас помочь нам в этом.

Эти истории должны быть услышаны! Ибо что это, если не героизм – вывезти под обстрелами детей в безопасное место, перевезти бизнес, не забыть о кошке и наоборот оставить все нажитое? И главное, не побояться начать снова. В своей стране, на своей земле и среди своих людей.

Ищем своих: как связаться с редакцией, чтобы рассказать свою историю

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