Безусловный лидер: 24 канал стал самым популярным каналом среди украинских СМИ в YouTube

Редакция канала 24 круглосуточно работает для того, чтобы оперативно и качественно информировать своих читателей. Одним из источников, используемых нами, является ютуб-канал, где появляются актуальные новости и самые мощные видео.

Наши успехи в YouTube подтверждает анализ по аналитическому ресурсу Social Blade. По данным сайта, именно 24 канал стал самым популярным в YouTube среди всех украинских СМИ.

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24 канал самый популярный в YouTube

В частности, видео на ютубе 24 канала еженедельно в среднем просматривали около 55,3 миллиона пользователей. С 20 июня количество просмотров постепенно увеличивалось и уже во второй половине июля украинцы больше смотрели именно наши видео.

Кто оказался сзади

Espreso.TV – 33,3 миллиона просмотров в среднем за неделю в течение последнего месяца;

ТСН – 31,8 миллиона;

"Факты ICTV" – 30,7 миллиона;

УНИАН – 30,7 миллионов;

"Украина 24" – 13,5 миллиона.



24 канал самый популярный среди украинских СМИ в YouTube / Инфографика 24 канала

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То есть показатели 24 канала почти вдвое превышают результаты коллег!

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