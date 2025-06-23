Продолжаем расти: TikTok 24 Канала объединил более полумиллиона подписчиков

TikTok-аккаунт 24 Канала пересек отметку в 500 тысяч подписчиков. Это результат системной командной работы и постоянного поиска формата, который откликается именно вам – нашим зрителям.

По данным Digital News Report от Reuters Institute, в 2025 году TikTok стал самой динамично растущей площадкой для потребления новостей в мире, пишет 24 Канал. И мы рады, что нам удается оставаться в тренде и быть рядом со своей аудиторией.

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24 Канал в очередной раз подтверждает лидерство в TikTok

Не побоюсь назвать его лучшим ТикТок каналом среди всех украинских СМИ и с очень крутыми просмотрами. В мае, кстати, были рекордные 29 миллионов просмотров,

– поделился достижениями руководитель отдела соцмедиа Яромир Вдович.

Он добавил, что за время существования канала ТикТок-команда несколько раз меняли подачу, стратегию, формат, экспериментировали с ведущими и темами, учились подстраиваться под тренды и зрителей. Результат – один из самых мощных новостных аккаунтов в TikTok.

Яромир Вдович также поблагодарил команду, которая стоит за этим результатом:

"Спасибо каждому, кто приложил усилия и продолжает работать над каналом. В частности, Оксане Стусяк, Ольге Бейла, а сегодня очень успешно это делает Валерия Барановская. Всем монтажерам – за лучший, самый динамичный и привлекательный монтаж на рынке. Отдельная большая благодарность ведущим, которые снимались и снимаются, интересуются этой важной платформой, помогают бороться с фейками и дезинформацией, которой там немало. И низкий поклон тем, кто сегодня защищает нас в рядах Сил обороны. Особая благодарность и уважение нашей Марии Берук, с которой мы в свое время взялись за этот непростой квест. Теперь имеем такой багаж опыта, что на рынке таких специалистов – единицы, если вообще есть".

Есть амбиции и в дальнейшем развивать TikTok 24 Канала и показывать, что серьезные и важные темы могут быть максимально доступными.

К слову. Команда соцмедиа стремительно развивает несколько сайд-проектов, среди них – новостно-познавательный канал Ukrainian Vibe. Рекомендуем подписаться!