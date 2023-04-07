Вы – фантастические: 24 Канал закрыл сбор для пограничников на 2 миллиона 300 тысяч

В конце марта 24 канал объявил сбор на 10 мавиков и 10 тепловизоров для героев-пограничников. Они впервые обратились к нам за помощью, потому что нуждались в "глазах" и "крыльях".

Благодаря вам, друзья, нам удалось это сделать. В течение 11 дней 24 Каналу удалось собрать колоссальную сумму – 2 300 000.

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Теперь у пограничников точно будут "глаза" и "крылья". В Украину уже летят 10 тепловизоров и 10 DJI Mavic 3. В ближайшее время передадим их героям на передовую.

Благодаря этому наши воины смогут следить за позициями российских захватчиков с безопасного места. Тем временем DJI Mavic 3 помогут героям обнаруживать оккупантов с воздуха, а также эффективно уничтожать враждебные цели.

Приближаемся к победе. Ведь, друзья, вместе мы – сила.

В течение 11 дней нам поступили:

2853 перевода на банке моно;

3544 транзакции на Приват (от 0,72 гривны до 30 000 гривен; 225 евро, 150 злотых и даже 20 британских фунтов).

В общем, к сбору приобщались:

небольшие бизнесы;

церковные общины;

тысячи украинцев по всему миру;

даже 8-летние дети.

С такой поддержкой украинских защитников и защитниц нас никто никому не одолеть.

Спасибо за доверие к тому, что мы делаем. Спасибо, что вы у нас есть! Победим.