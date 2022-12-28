24 местных совета просят президента наложить вето на закон №5655 о градостроительстве, – АГУ

Уже 24 местных совета из разных регионов Украины обратились к главе государства с просьбой наложить вето на закон о градостроительной реформе №5655.

Об этом подчеркивает Ассоциация городов Украины. Кроме этого, АГУ также направила официальное обращение к Владимиру Зеленскому.

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Относительно применения вето к законопроекту 5655, местные советы продолжают обращаться к Президенту Украины. Ассоциация городов Украины направила свое обращение 16 декабря 2022 года, – говорится в сообщении.

В частности, соответствующие обращения к президенту направили: Лубенский и Черниговский районные советы, городские советы Ивано-Франковска, Луцка, Львова, Винницы, Черновцов, Чернигова, Каменец-Подольского, Кременчуга и другие.

Что не так с градостроительной реформой

После голосования Верховной Радой законопроекта №5655 во втором чтении на сайте Президента появилась петиция с требованием применить вето по этому проекту. Меньше чем за сутки обращение набрало необходимые 25 000 голосов. В общей сложности ее подписали 42 090 человек.

С 19 декабря законопроект находится на подписи у Президента Владимира Зеленского.

Ассоциация городов Украины в своем обращении к Президенту по поводу ветирования законопроекта №5655 отмечала, что градостроительная реформа в существующем виде монополизирует рынок, стимулирует самовольное строительство, лишает общественность и органы самоуправления возможности контролировать строительство и влиять на застройщиков, а также нарушает минимум 5 положений Конституции и создает противоречия с Гражданским кодексом.