Враг среди ночи атаковал Украину дронами-камикадзе: хронология 246 дня войны

Герои ВСУ на 27 октября продолжают защищать родную землю и освобождать украинские города и села от оккупантов. Врагу наносят колоссальные потери.

Наши защитники уже 246 дней защищают Украину от полномасштабного вторжения врага. Журналисты 24 канала собрали самую важную информацию, которую вам нужно знать за день.

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06:05 В ОК "Юг" отчитались о ситуации в своей зоне ответственности:

россияне атаковали позиции украинских военных ударным вертолетом Ка-52 "Аллигатор", но наши зенитчики сбили вражескую авиацию;

украинская штурмовая и армейская авиации отработали 6 ударов по силам ПВО россиян, опорному пункту и по 3 районам скопления живой силы на Бериславщине и Николаевском районе;

российские оккупанты потеряли 53 бойца, 2 миномета, самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация", 2 бронемашины и 2 блиндажа с личным составом.

03:27 В Балаклее Харьковской области российские солдаты оставили огромное количество военных документов. Благодаря этим записям удалось установить новые детали отступления оккупантов, подтвердить их преступления, а также получить данные о ситуации в российских подразделениях.

02:14 Российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Из-за этого вспыхнул пожар. В общей сложности противник запустил на территорию Украины более 20 "Шахидов-136". 15 из них уничтожили в Одесской области, 3 – в Николаевской и 1 – в Винницкой.

01:45 По данным CNN, в начале октября Украину тайно посещал директор ЦРУ Уильям Бернс. Вероятно, поездка американского чиновника связана с ядерными угрозами Кремля.

01:04 Во время воздушной тревоги россияне атаковали Запорожье. На месте попадания вспыхнули пожары. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Известно, что от прилета был поврежден жилой дом – у него вылетели стекла.