Минирование в Ровненской области, Кадыров признал потери на войне: хронология 247 дня войны

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Врагу наносят урон по всем направлениям.

Новый день приближает Украину к победе. О главных событиях 247 суток полномасштабного вторжения читайте в материале 24 канала.

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Баштанском районе Николаевской области;

Бериславском районе Херсонской области;

Никопольский район Днепропетровской области.

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