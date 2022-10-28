Минирование в Ровненской области, Кадыров признал потери на войне: хронология 247 дня войны
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Врагу наносят урон по всем направлениям.
Новый день приближает Украину к победе. О главных событиях 247 суток полномасштабного вторжения читайте в материале 24 канала.
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05:28 Военный эксперт Петр Черник считает, что морального надлома в российском социуме еще не произошло. Россияне все еще поддерживают войну против Украины и не готовы быть в оппозиции Кремлю.
02:27 У Кадырова произошла истерика и он впервые признал потери на войне в Украине. В Херсонской области ВСУ успешно ликвидировали 23 кадыровцев. Однако речь может идти и о большем количестве ликвидированных оккупантов.
01:28 В ОК "Юг" отчитались об успехах: ВСУ уничтожили на этом направлении 44 оккупанта, 2 вражеских склада с боеприпасами и ангар с техникой. Россияне пытались атаковать позиции наших военных в:
- Баштанском районе Николаевской области;
- Бериславском районе Херсонской области;
- Никопольский район Днепропетровской области.
В Черном море находятся 11 российских кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья временно оккупированного Крыма.
01:14 В Ровно сообщили о плановом отключении света на 28 октября. Электроэнергия не будет ориентировочно до обеда.
01:07 В Ровенской области, в поселке Квасилов сообщили о заминировании профессионального училища. После соответствующих проверок взрывных устройств не обнаружили.