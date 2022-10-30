Россия хочет заменить украинское зерно, какая ситуация в Новой Каховке: хронология 249 дня войны

Полномасштабная война в Украине на 30 октября длится уже 249 дней. Именно столько времени "вторая армия мира" пытается захватить нашу территорию.

Враг не имеет успеха на поле боя, ведь украинские военные умело дают отпор. О главном, что случилось на фронте и в тылу – читайте в материале 24 канала.

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