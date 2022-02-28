25 февраля Путин хотел объявить о создании "СССР-2", – МВД

Российский пропагандистский сайт "РИА Новости" 25 февраля вечером должен был опубликовать новость о "новом мире". Как оказалось, Кремль планировал, что в этот день уже захватит украинские власти в Киеве.

Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Путину не удалось воплотить свою мечту.

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"Они выставили на вечер 25 февраля статью о "новом мире". Они считали, что 25 февраля вечером закончится война и российские войска будут в Киеве. Потом они ее сняли, но с кэша забыли вычистить", – пояснил Денисенко.

Украинские хакеры нашли эту статью – там написано, что, якобы "наконец-то все народы объединились и создается новый Советский Союз на основе России, Беларуси и Украины".

Чтобы мы понимали, 25 февраля Путин хотел объявить о "СССР-2",

– сказал Денисенко.

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