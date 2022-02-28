Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Путіну не вдалося реалізувати свою мрію.

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"Вони виставили на вечір 25 лютого статтю про "новий мір". Вони вважали, що 25 лютого ввечері закінчиться війна і російські війська будуть в Києві. Потім вони її зняли, але з кешу забули вичистити", – пояснив Денисенко.

Українські хакери знайшли цю статтю – там написано, що, мовляв, "нарешті всі народи об'єднались і створюється новий Радянський Союз на основі Росії, Білорусі та України".

Щоб ми розуміли, 25 лютого Путін хотів оголосити про "СРСР-2",

– сказав Денисенко.

Зверніть увагу! Пропагандисти Кремля випадково опублікували статтю про перемогу у війні. Детальніше про неї – за цим посиланням.

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