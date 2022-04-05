25% Луганщины в героических боях держит ВСУ, – Арестович

5 апреля 2022 , 21:50
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Источник:

инстаграм Алексея Арестовича

Алексей Арестович заявил, что украинские защитники героически удерживают 25% Луганщины. В частности, это Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная.

ВСУ ведут в Луганской области героические бои. Соответствующее заявление советник главы Офиса Президента сделал в интервью Татьяне Поповой.

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Мы удерживаем часть Луганщины, примерно 25%,
– подчеркнул Арестович.

Украинские герои там даже идут в контратаки. В частности, одна из них прошла 3 апреля и завершилась успехом наших защитников.

Арестович также заверил, что герои ВСУ защищают Луганщину и, хотя враг окружил их с 3 сторон, даже и не думают сдаваться. 

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Автор: Мар'яна Бекало