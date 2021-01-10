Действующий президент США Дональд Трамп не считает, что члены его кабинета или вице-президент Майк Пенс попытаются сместить его с должности. Те могут это сделать с помощью 25-й поправки к Конституции.

Трамп уверен, что его не будут смещать с поста президента с помощью 25-й поправки

Кроме того, сам Пенс отвергает эту идею как невыполнимую и возможность применения 25-й поправки он даже не обсуждал. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Сама 25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства. Происходит это в случае, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не может выполнять свои функции. В итоге вице-президент должен занять место президента. В поправке также подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Кроме того, по данным ресурса, Трамп и его союзники считают, что демократы "перегибают палку" с тем, чтобы попытаться добиться импичмента до инаугурации Джо Байдена.

Трамп последние дни на посту президента попытается провести активно

В частности, он отправится в Техас, на границе которого строят стену с Мексикой. Это один из самых ярких проектов Трампа на посту президента.

Вероятно, политик готовит еще один раунд помилования осужденных.

Не исключено, что какие-то сделает его администрация относительно крупных технологических компаний.

Также Трамп подготовил несколько указов, касающихся деятельности компаний, но пока не ясно, какие из них будут выданы.

По словам источников, Трамп и его союзники считают, что цензура со стороны соцсетей в его сторону и движение за импичмент может иметь эффект бумеранга для демократов. Другой собеседник агентства назвал ситуацию "последней охотой на ведьм" со стороны демократов, а отстранение Трампа с должности преждевременно сделает его "мучеником" в глазах его сторонников.

Обратите внимание Импичмент Трампу в Палате представителей готовятся рассмотреть 11 января

Коротко о последних событиях в США

6 января Конгресс должен объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.

Протестующие ломали забор и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им удалось попасть внутрь. Здесь они разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.

Также началась стрельба. Одна из митингующих получила ранения и впоследствии скончалась. В то же время ранены несколько полицейских. В общем беспорядки унесли жизни 5 человек.

После столкновений в Вашингтоне ввели комендантский час. Но он и так был запланирован из-за ситуации с коронавирусом.

В Министерстве юстиции США сообщили, что в суды уже поступили 50 дел в отношении участников беспорядков в Вашингтоне.

На следующий день на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден. Официально он вступит в должность после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне 6 марта / Инфографика 24 канала