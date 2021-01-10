Чинний президент США Дональд Трамп не вважає, що члени його кабінету або віце-президент Майк Пенс спробують змістити його з посади. Ті можуть це зробити з допомогою 25-ї поправки до Конституції.

Трамп упевнений, що його не зміщуватимуть із посади президента за допомогою 25-ї поправки

Крім того, сам Пенс відкидає цю ідею як нездійсненну та можливість застосування 25-ї поправки він навіть не обговорював. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

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Сама 25-а поправка допускає початок процесу відсторонення очільника держави. Відбувається це у разі, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації дійдуть висновку, що президент не може виконувати свої функції. У підсумку віцепрезидент має зайняти місце президента. У поправці також детально описано механізм того, як цього можна домогтися.

Крім того, за даними ресурсу, Трамп і його союзники вважають, що демократи "перегинають палицю" з тим, щоб спробувати домогтися імпічменту до інавгурації Джо Байдена.

Трамп останні дні на посаді президента спробує провести активно

Зокрема, він вирушить у Техас, на кордоні якого будують стіна із Мексикою. Це один із найяскравіших проєктів Трампа на посаді президента.

Імовірно, політик готує ще один раунд помилування засуджених.

Не виключено, що якісь зробить його адміністрація щодо великих технологічних компаній.

Також Трамп підготував кілька указів, що стосуються діяльності компаній, але поки що не зрозуміло, які з них буде видано.

За словами джерел, Трамп і його союзники вважають, що цензура з боку соцмереж у його бік і рух за імпічмент може мати ефект бумерангу для демократів. Інший співрозмовник агенції назвав ситуацію "останнім полюванням на відьом" з боку демократів, а відсторонення Трампа з посади передчасно зробить його "мучеником" в очах його прихильників.

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Коротко останні події в США

6 січня Конгрес мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.

Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Тут вони розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.

Також почалася стрілянина. Одна із мітингувальниць зазнала поранення та згодом померла. Водночас поранено кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після сутичок у Вашингтоні ввели комендантську годину. Але її і так було заплановано через ситуацію з коронавірусом.

Міністерстві юстиції США повідомили, що до судів вже надійшли 50 справ щодо учасників заворушень у Вашингтоні.

На наступний день на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави став Джозеф Байден. Офіційно він вступить на посаду після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу