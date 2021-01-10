25 поправка до Конституції щодо зміщення з посади Трампа: які настрої в Білому домі
Чинний президент США Дональд Трамп не вважає, що члени його кабінету або віце-президент Майк Пенс спробують змістити його з посади. Ті можуть це зробити з допомогою 25-ї поправки до Конституції.
Трамп упевнений, що його не зміщуватимуть із посади президента за допомогою 25-ї поправки
Крім того, сам Пенс відкидає цю ідею як нездійсненну та можливість застосування 25-ї поправки він навіть не обговорював. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg із посиланням на джерела.
До теми Пенс може застосувати 25 статтю Конституції для усунення Трампа, – ЗМІ
Сама 25-а поправка допускає початок процесу відсторонення очільника держави. Відбувається це у разі, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації дійдуть висновку, що президент не може виконувати свої функції. У підсумку віцепрезидент має зайняти місце президента. У поправці також детально описано механізм того, як цього можна домогтися.
Крім того, за даними ресурсу, Трамп і його союзники вважають, що демократи "перегинають палицю" з тим, щоб спробувати домогтися імпічменту до інавгурації Джо Байдена.
Трамп останні дні на посаді президента спробує провести активно
- Зокрема, він вирушить у Техас, на кордоні якого будують стіна із Мексикою. Це один із найяскравіших проєктів Трампа на посаді президента.
- Імовірно, політик готує ще один раунд помилування засуджених.
- Не виключено, що якісь зробить його адміністрація щодо великих технологічних компаній.
- Також Трамп підготував кілька указів, що стосуються діяльності компаній, але поки що не зрозуміло, які з них буде видано.
За словами джерел, Трамп і його союзники вважають, що цензура з боку соцмереж у його бік і рух за імпічмент може мати ефект бумерангу для демократів. Інший співрозмовник агенції назвав ситуацію "останнім полюванням на відьом" з боку демократів, а відсторонення Трампа з посади передчасно зробить його "мучеником" в очах його прихильників.
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Коротко останні події в США
- 6 січня Конгрес мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.
- Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Тут вони розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.
- Також почалася стрілянина. Одна із мітингувальниць зазнала поранення та згодом померла. Водночас поранено кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.
- Після сутичок у Вашингтоні ввели комендантську годину. Але її і так було заплановано через ситуацію з коронавірусом.
- Міністерстві юстиції США повідомили, що до судів вже надійшли 50 справ щодо учасників заворушень у Вашингтоні.
- На наступний день на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави став Джозеф Байден. Офіційно він вступить на посаду після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.
Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу
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