Они ели кору с деревьев и пили собственную мочу: 250 оккупантов сдались в плен во время операции "Вивальди"

В ходе наступательной операции "Вивальди" бойцы Третьего армейского корпуса взяли в плен группу из 250 российских солдат и офицеров. Оказавшись в окружении, оккупанты лишились еды, медикаментов и питьевой воды, поэтому массово решили сложить оружие.

Как сообщают бойцы Третьего армейского корпуса на своей странице в Facebook, в опубликованном репортаже запечатлены подробности массовой сдачи в плен вражеских подразделений.

Какие подробности?

В начале видео украинские военные выстроили пленных в несколько шеренг и провели перекличку-подсчет.

Впоследствии из строя вышел пленный вражеский офицер, капитан третьего ранга Александр Манагов, который обратился к командованию российской армии.

Мы сдались в плен 3-му армейскому корпусу из-за того, что не хотели погибнуть зря. У нас не было медикаментов для оказания помощи раненым,

– заявил Манагов.

По словам задержанного офицера, из-за полного отсутствия снабжения оккупантам приходилось утолять жажду водой из луж или даже собственной мочой.

Ужасные условия и недостаток снабжения оккупантов

Другой пленный военнослужащий страны-агрессора подтвердил критическую ситуацию в подразделении, рассказав о случаях гибели от обезвоживания.

У нас один умер из-за обезвоживания организма. За полтора месяца я впервые здесь нормально поел. В плену, я имею в виду,

– уточнил пленный оккупант.

Помимо отсутствия питьевой воды и лекарств, окруженные российские военные страдали от острой нехватки продовольствия. "Нам приходилось есть кору с деревьев и траву", – добавил Манагов.

По словам другого задержанного захватчика, единственным горячим блюдом для них в течение длительного времени оставался отвар из крапивы.

Российские военные обратились к командованию: смотрите видео

Кстати, за три этапа операции "Вивальди" на Донбассе украинские военные уволил 176 квадратных километров й территории и уничтожили более 5 тысяч российских оккупантов.

Президент подчеркнул, что на пятый год полномасштабной войны уСитуация на фронте для России существенно отличается от той, на которую она рассчитывала.По его словам, этого удалось добиться благодаря решительным действиям украинских военных, их подготовке и тщательно спланированным операциям Сил обороны и безопасности Украины.