Реакция США на ядерный шантаж РФ, оружие для освобождения Херсона: хронология 255 дня войны

Украинские защитники уже 255 день борются за нашу свободу и героически противостоят российским захватчикам. ВСУ продолжают контратаковать и наносить врагу колоссальные потери.

Основные события, случившиеся на фронте и в тылу в течение суток 5 ноября, читайте в материале 24 канала.

Что было раньше Новый глава "Нафтогаза", новый пакет военной помощи от США: хронология 254 дня войны

05:18 В течение многих лет ключевые посты в силовых структурах Беларуси занимают россияне. Белорусский оппозиционер Павел Латушко подчеркнул, что это огромная ошибка Лукашенко, угрожающая его власти.

03:23 Венгрия ведет свою политическую игру вокруг российской агрессии против Украины. Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский заявил, что за это Будапешт получит немалые убытки в разных областях.

00:22 Во время визита в Киев советник безопасности США Джейк Салливан встретился с Владимиром Зеленским. Стороны говорили о том, какое оружие нужно Украине для освобождения Херсона. Белый дом пообещал предоставить необходимое оружие

00:02 Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил, что применение Россией ядерного оружия будет иметь разрушительные последствия, прежде всего, для самой страны-агрессора.