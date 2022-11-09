Решающий период войны и уничтожение складов врага на Юге: хронология 259 дня войны

Украинские бойцы продолжают смело противостоять врагу. Несмотря на ракетные удары и постоянные обстрелы, украинцы не сдаются и каждый день приближают победу.

О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

04:15 Ситуация на Юге остается контролируемой. Оккупанты обстреливают наши позиции и населенные пункты. Впрочем, ВСУ тоже наносят врагу немалые потери. В частности, украинские защитники уничтожили 2 склада вражеских боеприпасов недалеко от Снигиревки и Костромки.

03:40 Политолог Олеся Яхно констатировала, что в России растет влияние Кадырова и Пригожина, они активно критикуют, в частности, министерство обороны за неудачи в Украине, что нравится россиянам. Впрочем, их карьера ограничена биографическими особенностями.

01:18 СМИ утверждают, что Россия и США планируют обсудить возобновление инспекций на объектах атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях. Переговоры хотят возобновить в течение нескольких недель.

00:37 Кирилл Буданов заявил, что наступает решающий период войны. Сейчас необходима помощь каждого украинца.