На 26 марта согласовали 10 гуманитарных коридоров: детали от Верещук

Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров на 26 марта. По ее словам, согласовали работу 10 гумкоридоров в разных областях.

Людей будут эвакуировать в разных направлениях из горячих точек. Уже согласовано 10 коридоров для беженцев.

Важно Ирина Верещук призвала мировое сообщество объединиться ради помощи жителям Херсона

Ирина Верещук подробно рассказала о работе коридоров в разных областях.

Донецкая область

из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте

Бесплатно дозаправить машины мариупольцы могут в Бердянске по адресу: улицы Мелитопольское шоссе, 87б

За блокирования автобусов на блокпостах оккупантами, централизованной эвакуации мариупольцев сегодня не будет

Для получения необходимой помощи и убежища в городе Бердянск просим мариупольцев обращаться в гуманитарные штабы:

Контакты гуманитарных штабов:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье:

(095)220-41-11

(067)220-41-12

0800-503-508

Киевская область

из села Плесецкое в город Фастов

Место собрания – дом сельсовета на улице Центральная, 57.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Фастова

из села Севериновка до Белогородки

Место собрания – улица Ивана Мазепы, 20

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белогородки

из города Бородянка в город Белая Церковь

Место собрания – улица Центральная, 331

Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь

из сел Красная Слобода, Розов и Ситнятки в город Белая Церковь

Место собрания – торговый центр на ул. Леси Украинки, 46, село Красная Слобода.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь

Луганская область

из города Рубежное

Место собрания – улица Чехова, 11.

из поселка Нижнее

Место собрания – улица Парковая, 13.

город Лисичанск

Место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

из города Попасная

Место собрания: ул. Первомайская, 42

город Северодонецк

Место собрания: проспект Химиков, 28

город Горный

Место собрания: ул. Гагарина, 13

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из города Бахмут.

Утренний брифинг Ирины Верещук: смотрите видео

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