На 26 марта согласовали 10 гуманитарных коридоров: детали от Верещук
Источник:Ирина Верещук
Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров на 26 марта. По ее словам, согласовали работу 10 гумкоридоров в разных областях.
Людей будут эвакуировать в разных направлениях из горячих точек. Уже согласовано 10 коридоров для беженцев.
Важно Ирина Верещук призвала мировое сообщество объединиться ради помощи жителям Херсона
Ирина Верещук подробно рассказала о работе коридоров в разных областях.
Донецкая область
- из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте
Бесплатно дозаправить машины мариупольцы могут в Бердянске по адресу: улицы Мелитопольское шоссе, 87б
За блокирования автобусов на блокпостах оккупантами, централизованной эвакуации мариупольцев сегодня не будет
Для получения необходимой помощи и убежища в городе Бердянск просим мариупольцев обращаться в гуманитарные штабы:
Контакты гуманитарных штабов:
- 3-62-76, 3-52-52
- 0975515917
- 0504397529
Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье:
- (095)220-41-11
- (067)220-41-12
- 0800-503-508
Киевская область
- из села Плесецкое в город Фастов
Место собрания – дом сельсовета на улице Центральная, 57.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Фастова
- из села Севериновка до Белогородки
Место собрания – улица Ивана Мазепы, 20
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белогородки
- из города Бородянка в город Белая Церковь
Место собрания – улица Центральная, 331
Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь
- из сел Красная Слобода, Розов и Ситнятки в город Белая Церковь
Место собрания – торговый центр на ул. Леси Украинки, 46, село Красная Слобода.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь
Луганская область
- из города Рубежное
Место собрания – улица Чехова, 11.
- из поселка Нижнее
Место собрания – улица Парковая, 13.
- город Лисичанск
Место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
- из города Попасная
Место собрания: ул. Первомайская, 42
- город Северодонецк
Место собрания: проспект Химиков, 28
- город Горный
Место собрания: ул. Гагарина, 13
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из города Бахмут.
Утренний брифинг Ирины Верещук: смотрите видео
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