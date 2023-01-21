"26 скорых": произошла массовая медицинская эвакуация больных из Херсона во Львов

21 января во Львовскую область привезли больных из Херсона. Это массовая медицинская эвакуация с начала войны. Чтобы забрать всех людей, было привлечено 26 скорых карет.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что больных привез специальный поезд.

Внимание Спасаются от обстрелов: сколько людей после деоккупации эвакуировались из Херсона

Сегодня состоялась массовая медицинская эвакуация больных из Херсона во Львовскую область Все пациенты – люди старшего возраста, которые находились в медучреждениях Херсона и окрестностей,

– сообщил Максим Козицкий.

Руководитель ОВА поблагодарил специалистов Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф и их коллег из Польши, которые оперативно встретили пациентов и направили на дальнейшее лечение в медучреждения.

Людей разместят в медучреждениях Львовской области

Отмечают, что для медицинской эвакуации привлекли 26 карет "скорой".

Люди, которых эвакуировали, – в безопасности и получают всю необходимую помощь,

– подчеркнул Козицкий.

При этом точное количество эвакуированных людей не называют.

Самая массовая медицинская эвакуация: как встретили херсонцев во Львове / Фото