Ракетный удар в Винницкой области и освобождение Херсонщины: хронология 261 дня войны

Защитники и защитницы шаг за шагом освобождают украинскую землю от захватчиков. Враг несет потери по всем направлениям фронта.

О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

Внимание Дополнительные средства ПВО для Украины и освобождение Снегиревки: хронология 260 дня войны

6:00 11 ноября кафиры попали в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. К счастью, жертв нет. Работают спасательные службы.

5:15 В Черном море продолжают маневрировать 17 российских кораблей. На боевое дежурство выведены 2 ракетоносителя с шестнадцатью "Калибрами". Некоторым образом враг намекает, что готов отомстить за "неудобные сложные решения" по Херсонщине, до которых он был доведен.

4:55 В ОК "Юг" сообщили, что украинские военные продолжают продвигаться по линии фронта ближе к левому берегу Днепра. Вражеское войско экстренно упаковывается в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытаются спастись бегством.

3:03 США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой. Государство-агрессорка получило такой статус 20 лет назад. Он ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на товары из России. Решение одобрило министерство торговли США.

2:05 Украинские военные 10 ноября уволили из оккупации село Новокаиры в Херсонской области. Российскому триколору в населенном пункте больше не место.

Где расположено село Новокаиры: карта