Будет ли в Украине полный блекаут, потери врага на Юге: хронология 267 дня войны

Украинские защитники и защитницы уже 267 дней защищают Украину от полномасштабного вторжения России. Врагу дают отпор по всем направлениям.

О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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04:30 Министр топлива и энергетики Украины (2005 – 2006 годы) Иван Плачков рассказал, угрожает ли Украине региональный блекаут. По его словам, это состояние системы, когда она совсем "ложится", поэтому не работают ни подстанции, ни станции и другие объекты. Пока в нашем государстве блекаута нет, и его не допустят в энергосистеме.

02:10 В ОК "Юг" рассказали о потерях врага за минувшие сутки. Наши ракетно-артиллерийские войска выполнили 45 огневых задач. Известно о пяти "трехсотых" захватчиках, а также уничтожены 3 единицы автобронетехники. Кроме того, в Бериславском районе удалось "приземлить" два ударных беспилотника типа "Ланцет" и "Zala".

01:36 Владимир Зеленский прокомментировал свой визит на деоккупированную территорию Херсонской области. По словам президента Украины, ситуация напоминает такую же в других деоккупированных уголках страны. В регионе тоже разрушены дома, заправки, другие объекты.

00:53 Тем временем в Джанкое жалуются из-за взрывов, а также исчезновения света. Оккупанты начали беспокоиться о том, проснутся ли они завтра. Такие и подобные сообщения появлялись в местных каналах.

00:06 В освобожденный Херсон вернулся легендарный дядя Гриша. Напомним, что во время оккупации он собирал деньги для ВСУ. Заметим, что он уехал только 19 сентября.