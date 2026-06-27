Об этом сообщает ГСЧС Закарпатья.
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Что известно о возгорании дизель-поезда в Закарпатье?
Служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что инцидент произошел после обеда 27 июня в поселке Солотвино Тячевского района. Там во время движения загорелся локомотив пригородного дизель-поезда по маршруту Солотвино – Королево.
Пожарные из города Тячев, поселка Великий Бычков и Центра безопасности граждан Солотвинской территориальной общины локализовали пожар в 12:32 на площади 25 квадратных метров, а в 13:12 полностью ликвидировали его,
– сообщили в ГСЧС.
Четырёх пассажиров, находившихся в вагонах ещё до прибытия спасателей, эвакуировали машинисты. К счастью, никто не пострадал.
В Тячевском районе во время движения загорелся дизель-поезд / Фото ГСЧС Закарпатья
"Пожар не повлиял на график движения поездов, поэтому задержек других поездов нет", – резюмировали спасатели.
Напомним, 25 июня Россия атаковала локомотивы в Запорожской и Сумской областях. В одном из поездов погиб помощник машиниста.