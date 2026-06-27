Про це пише ДСНС Закарпаття.

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Що відомо про загоряння дизель-поїзда на Закарпатті?

Надзвичайники розповіли, що інцидент стався по обіді 27 червня у селищі Солотвино Тячівського району. Там під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино – Королево.

Вогнеборці з міста Тячів, селища Великий Бичків та Центру безпеки громадян Солотвинської тергромади локалізували пожежу о 12:32 на площі 25 квадратних метрів, а о 13:12 повністю ліквідували,

– написали в ДСНС.

Чотирьох пасажирів, які перебували у вагонах ще до прибуття рятувальників евакуювали машиністи. На щастя, ніхто не постраждав.

У Тячівському районі під час руху загорівся дизель-поїзд / Фото ДСНС Закарпаття

"Пожежа не вплинула на графік руху поїздів, тож затримок інших потягів немає", – резюмували рятувальники.

Нагадаємо, 25 червня Росія атакувала локомотиви у Запорізькій та Сумській областях. В одному з поїздів загинув помічник машиніста.