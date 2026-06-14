Про це повідомила поліція Закарпатської області.

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Що сталось на Закарпатті?

Вночі 14 червня до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство в місті Хуст. Жінка розповіла, що її чоловік погрожує підірвати гранату в будинку, де перебувають вона та двоє їхніх дітей.

Правоохоронці прибули на місце події та вжили всіх необхідних заходів безпеки. Поліцейські затримали зловмисника та евакуювали жінку і двох їхніх синів віком 14 та 18 років. Наразі потерпілі перебувають у безпеці.

Слідчі вилучили з будинку бойову гранату, під час огляду місця події. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Йому готуються вручити підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України про носіння, зберігання або придбання зброї та вибухових пристроїв без дозволу. Окремо поліція дасть оцінку його діям, пов’язаним із домашнім насильством та погрозами на адресу сім'ї.

Кримінальні новини Закарпаття

В Закарпатській області засудили до 10 років колишнього вихователя інтернату. Він намагався продати 11-місячного хлопчика за 25 тисяч доларів США.

Також на Закарпатті правоохоронці затримали багатодітну матір, яка знімала порнографію з малолітньою дочкою. Жінка транслювала це на інтернет-платформах та стрімінгових майданчиках.