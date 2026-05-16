Загалом зловмисник планував заробити близько 25 000 доларів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Де вихователь знайшов дитину на продаж?

Чоловік домовився з жінкою з Житомира, яка опинилася у складних життєвих обставинах, що за 5 тисяч доларів вона погодиться передати свою дитину для подальшого усиновлення в Іспанії. Він кілька разів зустрічався з нею, фотографував хлопчика та показував знімки ймовірним "замовникам".

Також зловмисник зібрав документи, пояснив жінці, як діяти під час перетину кордону, і супроводжував її з дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. У червні 2023 року правоохоронці затримали його безпосередньо на кордоні – на пункті пропуску "Малі Селменці", коли він намагався виїхати з дитиною за межі України. Відтоді чоловік перебуває під вартою.

Відомо, що це не єдиний цинічний злочин горе-вихователя з Мукачева. У червні 2025 року його засудили до 5 років позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах і відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

Він привласнив 6,3 мільйона гривень державної допомоги, призначеної родині загиблого військовослужбовця. Засуджений був хрещеним батьком загиблого воїна. Він допомагав матері полеглого захисника з оформленням документів і отриманням державних виплат. Однак із грудня 2022 року по лютий 2023 року він почав незаконно переказувати гроші з рахунку жінки на свої власні рахунки.

Шахрай легалізував кошти, витрачаючи їх на власні потреби в магазинах і торгових центрах. Окрім того, майже 2 мільйони гривень зняв готівкою в банкоматах, ще 960 тисяч гривень отримав готівкою на касі і понад 3,1 мільйона гривень переказав іншим особам.

Колишній вихователь з Мукачева хотів продати малюка за кордон / Фото прокуратура

Інциденти, пов'язані із продажем дітей

39-річна безробітна жінка з Луцького району вирішила продати свого 6-річного сина, щоб покращити матеріальне становище. Вона сама розшукала "покупця". Дитину горе-матір оцінила у 25 тисяч доларів. Чоловік, якому вона запропонувала угоду, повідомив про це поліцію. Правоохоронці затримали жінку під час передачі грошей у Луцьку. Їй повідомили про підозру у торгівлі людьми. За це загрожує до 15 років позбавлення волі.

Мешканка Закарпаття за 1000 доларів "здавала в оренду" двох своїх дітей – 11-річного хлопчика та 5-річну дівчинку – щоб їх використовували для жебракування в іншому регіоні. Вона сама шукала "замовників" через знайомих і соцмережі. Зловмисницю затримали "на гарячому" поблизу Іршави.