Про спробу торгівлі людьми розповіла Національна поліція.
Що відомо про злочин?
Правоохоронці встановили, що безробітна 39-річна мешканка Луцького району сама шукала "покупців", щоб запропонувати їм свого шестирічного сина. Власну дитину вона "оцінила" у 25 тисяч доларів. Чоловік, якому вона запропонувала придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів.
Після розлучення зловмисниця жила з наймолодшим сином, в той час як двоє старших дітей, яким 13 та 16 років, жили з батьком. Також стало відомо, що жінка не вперше має проблеми з законом, раніше її звинувачували в крадіжках.
У п'ятницю, 17 квітня, поліція затримала горе-матір в одному із закладів Луцька. Правоохоронці повідомили жінці про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про торгівлю людьми. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вона перебуває під вартою.
6-річний хлопчик перебуває у безпеці. Він перебуває у дитячому притулку, йому надають необхідну допомогу фахівці.
