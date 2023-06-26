Зловмисника затримали у пункті пропуску "Малі Селменці". Він супроводжував українку, яка нібито мала продати свого сина.

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На Закарпатті чоловік продавав дітей

Поліціянти спільно з прикордонниками та слідчими СБУ встановили, що житель Закарпаття підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, та схиляв їх до продажу дітей.

Мати повинна була встановленим порядком перетнути кордон та передати спільникам дитину. За це жінка мала отримати 5 тисяч доларів США. Прибуток організатора складав 20 тисяч доларів,

– розповіли в МВС.

Зловмисника вже помістили в ізолятор тимчасового тримання ГУНП. Йому оголосили про підозру в торгівлі людьми. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.

Зловмисника затримали у пункті пропуску: відео

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У помешканні зловмисника провели обшуки

За інформацією поліції Закарпаття, співробітники міграційної поліції отримали інформацію, що 43-річний закарпатець шукає матір з дитиною, щоб купити немовля віком до 12 місяців та вивезти його за кордон.

Поліціянти спільно з прикордонниками та слідчими СБУ це перевірили та встановили, що зловмисник:

зв'язувався з жінкою з Житомира та пропонував за її 11-місячне немовля 5 тисяч доларів,

планував продати дитину в родину з Європи за 25 тисяч доларів.

У суботу, 24 червня, чоловік намагався разом із дитиною та її матір'ю перетнути кордон. Зловмисник зміг потрапити на територію Словаччини, оскільки був одним із членів благодійної організації.

За силової підтримки бійців КОРД його було затримано на території пункту пропуску "Малі Селменці". Гроші за таку незаконну операцію вилучено як речові докази,

– розповіли у поліції.

У двох помешканнях підозрюваного та його автівці Dacia провели обшуки. Правоохоронці вилучили:

записи про продаж дітей,

печатки та розписку про перерахування коштів.

Наразі поліція встановлює причетність до вчинення злочину інших можливих спільників. Окрім цього, правоохоронці перевірять, чи не здійснював зловмисник подібної діяльності в минулому. Слідство у справі триває.

Чоловік намагався продати дитину / Фото поліції Закарпаття