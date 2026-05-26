Марік Федірко – герой нашого часу, борець за ліберальні цінності та надія Закарпаття. З одним лише нюансом: його не існує. А от заява в поліцію від його імені – реальна. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

З чого все почалося?

Одна з критичних проблем наших Карпат (саме наших, бо вони належать народу України, а не окремим ділкам) – це незаконна забудова. Хтось це робить свавільно і без жодних дозволів. А хтось намагається легалізувати своє право вирубати карпатський ліс заради побудови готельного комплексу. Там, де будувати насправді не можна.

На противагу такій забудові, в регіоні існує і еко-активізм – це група людей, які виступають проти вирубки лісу та корупції в місцевій владі, яка допомагає легалізувати незаконну забудову. Журналістка Олена Мудра системно виступає проти забудови високогірних територій Українських Карпат. За свої статті та розслідування вона піддається атакам.

Сумнівні медіа намагаються відшукати російські зв'язки в її сім'ї та атакують цілими інформаційними кампаніями. Пишуть, нібито вона отримувала гроші від Медведчука та угорських фондів.

Головна ціль – дискредитувати Олену, показати, що вона не лише не компетентна, але і є справжнім ворогом. Звісно ж, роздувають це через медіа, які людина з критичним мисленням читати не буде. І часто через журналістів, яких важко знайти в публічній площині і взагалі важко підтвердити, що вони реально існують.

Марік Федірко – місцевий активіст, борець за права ЛГБТ чи просто вигадка?

Значна частина матеріалів поширювалися від Маріка Федірка. У липні 2025 року ГО "Жінки в медіа" зафіксувала відео, в якому використовувався чоловічий персонаж із ознаками ШI-генерації. У нього є своя сторінка у Facebook, де він час від часу поширював власні інтерв'ю та іншу інформацію, яка підриває довіру до журналістів чи інших тем.

Серед фейків було відео з використанням згенерованого ШІ персонажа "Маріка Федірка" про нібито скасоване "екологічне ЛГБТ-віче", яке мало відбутися на карпатській полонині Руна. У цьому звинуватили журналістку Олену Мудру, а також екологинь Оксану Станкевич-Волосянчук і Наталію Вишневську.

У 2026 році медійники з NGL медіа присвятили цій темі окремий матеріал, де з'ясували, що людини з таким іменем взагалі не існує. От просто немає ніякого Маріка Федірка.

Примітно, що сам персонаж позиціонує себе як координатор організації "ЛГБТ Актив Україна", а її теж не існує. Організація просто не зареєстрована. По-моєму, вони ідеально підходять один одному: ШІ-персонаж представляє неіснуючу організацію.

Як журналістам в Україні створюють реальні проблеми нереальні персонажі

На цьому можна було би закрити тему: забудовники вдаються до будь-яких брудних провокацій, але ШІ-персонажі – це хіба посміятися і забути. Але ж ні.

5 липня 2025 року поліція відкрила кримінальне провадження проти журналістки Олени Мудрої за заявою від того таки Марка Федірка. Якого, як з'ясували медійники, насправді й не існує.

Крім того, в липні 2025 року Закарпатська поліція отримала лист зі звинуваченнями на адресу Мудрої та Станкевич-Волосянчук: його автор "Марік Федірко" звинувачував Олену у привласненні десятків тисяч доларів, які вони нібито отримали як грант для проведення "екологічного ЛГБТ-віче" на полонині Руна, але нічого так і не організували. З того часу правоохоронці розслідували справу.

Вдумайтеся: поліція спершу зареєструвала провадження, а потім ще й вела розслідування проти журналістки за заявою ШІ-персонажа. Невже Україна всіх обігнала і тепер перебуває на новому етапі еволюції штучного інтелекту?

Сумніваюся. Якщо журналісти-розслідувачі змогли швидко встановити, що ніякого Маріка Федірка не існує, то правоохоронці мали ще більше інструментів, аби закрити весь цей абсурд. Але чомусь не поспішали.

Епопея закінчилася лише 14 травня, коли справу закрили. Формальною підставою для цього стало "встановлена відсутність події кримінального правопорушення". Для закриття знадобилося кілька розслідувань, залучення громадського сектору та мої депутатські звернення.

Але майже рік над журналісткою з Закарпаття висіло провадження, ризик судів та всіх інших пов'язаних процесів. Що весь цей час розслідувала поліція за наші з вами податки? Це залишиться загадкою.

Мета таких кампаній – залякати медійників, показати, що навіть якщо ти правий – все одно матимеш проблеми і мусиш тричі подумати, чи варто вести розслідувальну діяльність. Бо погрози можуть бути як персональні, так і до найближчих людей.

Використання ШІ для атак на журналістів – це вже ноу-хау. Але точно хочеться, щоб технології були допоміжним, а не руйнівним інструментом. Бо аналізувати, шукати реальні відповіді, перевіряти інформацію – це точно не просте завдання. Але вкрай необхідне в сучасному світі, якщо не хочете, щоб ваш порядок денний формували Марік Федірко та інші неіснуючі персонажі.