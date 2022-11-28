Враг укрепляется на Юге, авиакатастрофа вертолета в России: хронология 278 дня войны

В Украине продолжается 278-й день полномасштабного вторжения российских захватчиков на территорию Украины. Наши защитники освобождают оккупированные населенные пункты и дают отпор врагу.

24 канал подробно расскажет об основных событиях, случившихся на фронте и в тылу в течение 28 ноября.

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08:45 Враг за сутки нанес удары по акватории Очаковской громады в Николаевской области, а также 27 ноября, ориентировочно в 09:40 оккупанты осуществляли артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

08:29 Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские оборонительные позиции свидетельствуют о том, что руководство армии страны-агрессора рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу. Российские войска не рассчитывают удерживать позиции на Кинбурнской косе, если украинские войска начнут контрнаступление.

08:18 Российские военные пытаются вести наступательные действия и обстреливают мирные населенные пункты Украины. Впрочем, Вооруженные Силы отражают атаки врага и наносят ему огромные потери на поле боя. За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

08:00 За 27 ноября россияне убили 2 гражданских в Донецкой области – в Курахово. Еще 4 человека в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

07:58 Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Из-за этого украинцы почти всех областей временно живут без света, тепла или воды. В частности, сложная ситуация и в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при худшем сценарии отключения света в Киеве могут продолжаться до весны.

07:47 Враг изо всех сил пытается пополнить огромные потери живой силы. Именно поэтому оккупанты перебрасывают части своих подразделений из Беларуси.

07:20 Враг в течение ночи обстреливал 3 громады Днепропетровщины: Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую. В мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов. Прошло без пострадавших.

07:00 Российские военные, которые сбежали на Левобережье Днепра, четко понимают, что ВСУ могут перейти реку, продолжив свою контрнаступательную операцию. Именно поэтому враг уже начал рыть траншеи и укреплять свои позиции вдоль критически важных линий соприкосновения на Востоке Херсонской области.

05:34 Россияне продолжают нести безумные потери на фронте. А все потому, что они ежедневно идут в наступление. Отказаться они не могут. И на это у них есть веская причина: угрозы смертью.

04:33 Владимир Путин якобы провел встречу с группой женщин, которых он назвал "солдатскими матерями". Политолог Николай Давыдюк указал, что поведение диктатора свидетельствует о том, что он не в лучшем состоянии.

02:31 В Энергодаре россияне начинают "эвакуацию" – грабят Запорожскую АЭС. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас очень высока вероятность того, что оккупанты покинут территорию станции.

00:13 В России продолжают падать самолеты и вертолеты. Во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66. На его борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины погибли на месте.