Ночная ракетная атака Днепра, свежие безумные потери врага: хронология 279 дня войны

В Украине на 29 ноября длится 279 день кровопролитной войны, которую начала Россия. Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу и деоккупировать наши территории.

24 канал собрал актуальную и важную информацию с фронта и на международной арене. Детальнее читайте в материале.

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08:54 В Генштабе также поделились актуальными данными по поводу потерь врага по состоянию на 29 ноября. Наши военные с начала полномасштабного вторжения отправили на тот свет 88 380 оккупантов, из которых ряды "двухсотых" за минувшие сутки пополнили 480 бойцов "второй армии мира".



Актуальные потери врага по состоянию на 29 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

08:38 В ISW проанализировали ситуацию по поводу возможных массированных ракетных ударов. Аналитики предполагают, что враг будет продолжать их частоту. Но делать их еще более мощными не сможет, ведь у него иссякают запасы ракет.

08:12 В Генштабе поделились актуальной информацией с фронта. За прошедшие сутки нашим военным удалось сбить самолеты Су-25 и Су-24. Кроме того, немало потерь понесли российские захватчики в Луганской области.

07:47 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал две необходимые вещи, которые позволят восстановить энергосистему Украины. По его словам, это трансформаторы и ПВО. Причем без последнего будет очень сложно, ведь Украина будет ремонтировать объекты, а Россия продолжит их уничтожать.

07:35 Поступила дополнительная информация о ночных обстрелах Днепра. В ОВА отметили, что враг атаковал город четырьмя ракетами. Обошлось без пострадавших и погибших. Пожар на частном предприятии удалось ликвидировать.

07:06 Мэр Ивано-Франковска обратился к жителям города. Их он предупредил, что блекаут может длится несколько недель. Призвал горожан готовиться к сложным временам впереди и помогать друг другу.

06:37 Появилась информация, что неизвестный самолет нанес удар по боевикам ЧВК "Вагнера" ​​в ЦАР. Заметим, что часть боевиков сейчас находятся в Центральноафриканской республике, называющей Россию своим союзным государством. Сам же инцидент произошел 28 ноября. Иронически, но целью стала хлопковая фабрика, которую оккупанты использовали как базу.

04:26 Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан рассказал, сколько мобилизованных способна подготовить Россия. По его словам, система Кремля может за 2 месяца накопить 150 тысяч новых "военных". Следующая волна подготовки, по словам Свитана, возможна не раньше января.

03:45 В России наблюдаются серьезные проблемы с боеприпасами. Это подчеркнул военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что интенсивность использования врагом снизилась в разы. К примеру, в начале лета они выпускали по 40–50 тысяч боеприпасов в сутки, а теперь под Бахмутом – 10 тысяч.

03:09 Советник ОП Алексей Арестович дал прогноз, когда ВСУ смогут освободить Крым. По его словам, полуостров очень уязвимый объект для содержания. В то же время он подчеркнул, что слова Подоляка об освобождении Крыма за полгода – вполне реальны.

00:26 Российские военные ночью обстреляли Днепр. Известно, что захватчики попали в частное предприятие. В результате вспыхнул пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

00:09 Журналисты сообщили, что в начале полномасштабного вторжения была создана линия связи между военными США и Россией. Ею Соединенные Штаты воспользовались всего один раз. По словам американского чиновника, звонок совершили, чтобы выразить обеспокоенность по поводу военных операций неподалеку от критической инфраструктуры Украины.