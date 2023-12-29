В Израиле на улице убили двухлетнего мальчика родом из Украины, – СМИ

Жуткий инцидент произошел в израильском городе Лод. Там мужчина убил двухлетнего мальчика 28 декабря.

Его в коляске везла мама из Украины. Известно, что она репатриировалась в Израиль менее года назад, передает "Канн-11".

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Что известно об инциденте

Как пишут СМИ, этот жуткий инцидент произошел вблизи местного торгового центра. Преступник нанес ножевые ранения мальчику. Известно, что неподалеку была медицинская сестра, которая оказала мальчику помощь. Ребенок был госпитализирован в больницу "Асаф а-Рофе" уже в критическом состоянии. К сожалению, спасти ее жизнь медикам не удалось.

По имеющейся информации, полицейским удалось задержать 39-летнего мужчину Он оказался владельцем магазина мобильных телефонов. Задержанный признался, что убил ребенка. В то же время уверял, что сделал это, потому что ему приказали "голоса" в голове. По словам адвоката мужчины, у него – психическое расстройство. Кроме того, раньше он пытался покончить с жизнью.

Как сообщают на канале "Кан-11", с нападающим украинка была знакома. Кроме того, между ними разразился конфликт. Так, около месяца назад она пожаловалась на мужчину в полицию. В то же время журналисты говорят об отсутствии доказательств того, что у мужчины есть психические расстройства, и что он пытался свести счеты с жизнью.

Обратим внимание, что накануне мы рассказывали о смерти 12-летней украинки в России. Также еще около сотни детей госпитализировали.

Почему умерла украинка в России

12-летняя девочка из Луганщины внезапно скончалась в России. Случилось это тогда, когда ее российские захватчики привезли в Тюмень на так называемое "оздоровление". Как выяснилось, причиной этого жуткого инцидента стала некачественная вакцина.

Причина гибели девочки и болезни детей из "ЛНР" – российская вакцина,

– сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Он отметил, что значительная часть детей, у которых выявили симптомы ОРВИ и гриппа А, 96 из 125 человек, ранее проходила прививки русской вакциной "Совигрипп". Среди них – 12-летняя жительница Молодогвардейска, которую вакцинировали в октябре.

По словам Лысогора, в середине октября так называемое "МОЗ ЛНР" получили 51 680 доз этой вакцины. Их распределили по городам.