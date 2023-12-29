Його у колясці везла мама з України. Відомо, що вона репатріювалася до Ізраїлю менш як рік тому, передає телеканал "Кан-11".

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Що відомо про інцидент

Як пишуть ЗМІ, цей моторошний інцидент трапився поблизу місцевого торгового центру. Злочинець завдав ножових поранень хлопчикові. Відомо, що неподалік була медична сестра, котра надала хлопчикові допомогу. Дитину госпіталізували до лікарні "Асаф а-Рофе" вже у критичному стані. На жаль, врятувати її життя медикам не вдалося.

За наявною інформацією, поліцейським вдалося затримати 39-річного чоловіка. Він виявився власником крамниці мобільних телефонів. Затриманий зізнався, що вбив дитину. Водночас запевняв, що зробив це, бо йому наказали "голоси" у голові. За словами адвоката чоловіка, у нього – психічний розлад. Крім того, раніше він намагався покінчити з життям.

Як повідомляють на каналі "Кан-11", з нападником українка була знайома. Крім того, між ними спалахнув конфлікт. Так, близько місяця тому вона поскаржилася на чоловіка до поліції. Водночас журналісти кажуть про відсутність доказів того, що у чоловіка є психічні розлади, і що він намагався звести рахунки з життям.

Звернімо увагу, що напередодні ми розповідали про смерть 12-річної українки у Росії. Також ще майже сотню дітей госпіталізували.

Чому померла українка у Росії

12-річна дівчинка з Луганщини раптово померла у Росії. Сталося це тоді, коли її російські загарбники привезли до Тюмені на так зване "оздоровлення". Як з'ясувалося, причиною цього моторошного інциденту стала неякісна вакцина.

Причина загибелі дівчинки та хвороби дітей із "ЛНР" – російська вакцина,

– повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що значна частина дітей, у яких виявили симптоми ГРВІ та грипу А, 96 зі 125 осіб, раніше проходила щеплення російською вакциною "Совігрип". Серед них – 12-річна мешканка Молодогвардійська, котру вакцинували у жовтні.

За словами Лисогора, у середині жовтня так зване "МОЗ ЛНР" отримало 51 680 доз цієї вакцини. Їх розподілили по містах.