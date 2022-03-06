Почти 1 000 ББМ, 285 танков, 44 самолета: сколько техники враг потерял с начала войны
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генштабе Вооруженных Сил рассказали, сколько техники с начала войны уже потерял враг. В частности, украинские защитники уничтожили около 1 000 единиц бронетехники, почти 300 танков и более 40 самолетов.
Россияне успешно продолжают терять на украинских землях как личный состав, так и разнообразную военную технику. В Украине хорошо умеют с ней расправляться.
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Сколько техники враг потерял с начала войны
За период с 24 февраля по 6 марта россияне на территории Украины потеряли:
- танков – 285,
- боевых бронированных машин – 985,
- артиллерийских систем – 109,
- РСЗО – 50,
- средства противовоздушной обороны – 21,
- самолетов – 44,
- вертолетов – 48,
- автомобильной техники – 447,
- легкие скоростные катера – 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
В Генштабе Вооруженных Сил отметили, что окончательные данные уточняются. Подсчет усложнен из-за высокой интенсивности боевых действий.
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