Почти 1 000 ББМ, 285 танков, 44 самолета: сколько техники враг потерял с начала войны

В Генштабе Вооруженных Сил рассказали, сколько техники с начала войны уже потерял враг. В частности, украинские защитники уничтожили около 1 000 единиц бронетехники, почти 300 танков и более 40 самолетов.

Россияне успешно продолжают терять на украинских землях как личный состав, так и разнообразную военную технику. В Украине хорошо умеют с ней расправляться.

Читайте также С начала войны ВСУ обезвредили более 11 тысяч оккупантов

Сколько техники враг потерял с начала войны

За период с 24 февраля по 6 марта россияне на территории Украины потеряли:

танков – 285,

боевых бронированных машин – 985,

артиллерийских систем – 109,

РСЗО – 50,

средства противовоздушной обороны – 21,

самолетов – 44,

вертолетов – 48,

автомобильной техники – 447,

легкие скоростные катера – 2,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

В Генштабе Вооруженных Сил отметили, что окончательные данные уточняются. Подсчет усложнен из-за высокой интенсивности боевых действий.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!