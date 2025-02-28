В Ровенской области в больнице умер 29-летний военный: что говорят в полиции и медучреждении

В Ровенский области 16 февраля в одной из больниц умер 29-летний военный, которого доставили в медучреждение несколькими днями ранее. Этот случай расследуют правоохранители.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что говорят в полиции о смерти 29-летнего военного

Инспектор отдела коммуникации полиции Ровенской области София Матвийчук рассказала журналистам, что 12 февраля жительница города Сарны сообщила полиции, что на территории местной школы ее родственник ведет себя неадекватно.

На место происшествия прибыл экипаж полиции и скорая. В конце концов каретой мужчину в сопровождении родственников доставили в специализированную больницу и госпитализировали.

16 февраля около 16:30 медики констатировали смерть 29-летнего сарненчанина. Следственно-оперативная группа признаков, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружила,

– отметила правоохранителя.

София Матвийчук добавила, что следователи начали досудебное расследование. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить окончательную причину смерти.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного убийства с отметкой естественная смерть.

Как комментируют смерть военного в больнице

Медицинский директор областной психиатрической больницы села Орловка Анатолий Каленюк рассказал журналистам, что 29-летнего военного привезла скорая в состоянии алкогольного психоза 12 февраля.

Когда к нам поступил, он был беспокойный, растерянный, дезориентирован во времени. Заявлял, что "не знает, что со мной", что "у меня взорвало крышу". К своему состоянию был не критичен,

– отметил врач.

После этого пациенту назначили соответствующее лечение. Медицинский директор также отметил, что на следующий день у военного наблюдались судорожные припадки на фоне отказа от алкоголя и наркотиков, поскольку он утверждал это. Затем приступы приостановили.

Констатировали смерть мужчины 16 февраля.

"Он перестал реагировать на обращенную речь. Это было под вечер в воскресенье в 16:40. Артериальное давление снизилось до 90 на 50. Дежурный врач назначила соответствующее лечение – внутривенная капельница", – объяснил Каленюк.

Врач отметил, что думал, что причина смерти 29-летнего военного – отек мозга. В конце концов вскрытие показало, что это были: нарастающая сердечно-легочная, дыхательная недостаточность с выраженным отеком легких, головного мозга, тромбоз венозных сосудов головного мозга, желудочка сердца и легочной артерии.

Медицинский директор отрицает, что к мужчине применяли насилие. По словам Каленюка, с пациентом обращались так, как со всеми. Кроме того, камеры, которые стоят в медучреждении, также не зафиксировали этого.