Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що кажуть у поліції про смерть 29-річного військового

Інспекторка відділу комунікації поліції Рівненщини Софія Матвійчук розповіла журналістам, що 12 лютого жителька міста Сарни повідомила поліції, що на території місцевої школи її родич поводить себе неадекватно.

На місце події прибув екіпаж поліції та швидка. Зрештою каретою чоловіка у супроводі родичів доправили до спеціалізованої лікарні та госпіталізували.

16 лютого близько 16:30 медики констатували смерть 29-річного сарненчанина. Слідчо-оперативна група ознак, які б свідчили про насильницьку смерть, не виявила,

– зауважила правоохоронця.

Софія Матвійчук додала, що слідчі розпочали досудове розслідування. Також була призначена судово-медична експертиза, яка має встановити остаточну причину смерті.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства з відміткою природна смерть.

Як коментують смерть військового у лікарні

Медичний директор обласної психічної лікарні села Орлівка Анатолій Каленюк розповів журналістам, що 29-річного військового привезла швидка у стані алкогольного психозу 12 лютого.

Коли до нас поступив, він був неспокійний, розгублений, дезорієнтований в часі. Заявляв, що "не знає, що зі мною", що "в мене підірвало дах". До свого стану був не критичний,

– зазначив лікар.

Після цього пацієнту призначили відповідне лікування. Медичний директор також зауважив, що наступного дня у військового спостерігались судомні напади на фоні відмови від алкоголю та наркотиків, оскільки він стверджував це. Потім напади призупинили.

Констатували смерть чоловіка 16 лютого.

"Він перестав реагувати на звернену мову. Це було під вечір в неділю о 16:40. Артеріальний тиск знизився до 90 на 50. Черговий лікар призначила відповідне лікування – внутрішньовенна крапельниця", – пояснив Каленюк.

Лікар наголосив, що думав, що причина смерті 29-річного військового – набряк мозку. Зрештою розтин показав, що це були: наростальна серцево-легенева, дихальна недостатність з вираженим набряком легень, головного мозку, тромбоз венозних судин головного мозку, шлуночка серця і легеневої артерії.

Медичний директор заперечив, що до чоловіка застосовували насилля. За словами Каленюка, з пацієнтом поводилися так, як з усіма. Окрім того, камери, які стоять у медзакладі, також не зафіксували цього.