На 29 марта согласованы 3 гуманитарных коридора, – Верещук
Украина согласовала со стороной оккупантов 3 гуманитарных коридора. Из Мариуполя люди смогут добраться до Запорожья на собственном авто, также автобусами мариупольцев эвакуируют из Бердянска.
Об этом рассказала вице-премьер – министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.Она отметила, что коридоры открывают в Донецкой области.
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Из Мариуполя люди будут выезжать своим транспортом
Из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте. Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Рассчитываем, что к вечеру они доберутся в город,
– рассказала Верещук.
Вице-премьер рассказала, что 28 марта из Бердянска вывезли 800 мариупольцев – несмотря на то, что гуманитарные коридоры согласованными не были. Вопросы решали в оперативном режиме.Обратите внимание! Верещук обнародовала контакты гуманитарных штабов, за которыми можно обращаться, 3-62-76, 3-52-52, 0975515917, 0504397529. Также она напомнила, что для мариупольцев действует возможность бесплатно заправиться горючим в Бердянске – улица Мелитопольское шоссе, 87б.
Коридоры в Запорожской области
- из города Мелитополь в город Запорожье;
- из города Энергодар в город Запорожье;
Смотрите утренний брифинг Ирины Верещук: