На 29 марта согласованы 3 гуманитарных коридора, – Верещук

Украина согласовала со стороной оккупантов 3 гуманитарных коридора. Из Мариуполя люди смогут добраться до Запорожья на собственном авто, также автобусами мариупольцев эвакуируют из Бердянска.

Об этом рассказала вице-премьер – министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.Она отметила, что коридоры открывают в Донецкой области.

К теме Сдерживают оккупантов и занимают населенные пункты: какие задачи сейчас выполняют ВСУ

Из Мариуполя люди будут выезжать своим транспортом

Из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте. Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Рассчитываем, что к вечеру они доберутся в город,

– рассказала Верещук.

Вице-премьер рассказала, что 28 марта из Бердянска вывезли 800 мариупольцев – несмотря на то, что гуманитарные коридоры согласованными не были. Вопросы решали в оперативном режиме.

Коридоры в Запорожской области

из города Мелитополь в город Запорожье;

Автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Неизвестно, когда они прибудут, ведь все зависит от прохождения блокпостов. Автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, ул.Алексеева, 12.

из города Энергодар в город Запорожье;

В сопровождении машины ГСЧС отправляется колонна людей на частном транспорте. Также в город Энергодар отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

Смотрите утренний брифинг Ирины Верещук:

Верещук обнародовала контакты гуманитарных штабов, за которыми можно обращаться, 3-62-76, 3-52-52, 0975515917, 0504397529. Также она напомнила, что для мариупольцев действует возможность бесплатно заправиться горючим в Бердянске – улица Мелитопольское шоссе, 87б.