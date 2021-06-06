298 пустых стульев: красноречивая акция перед посольством России в Гааге из-за катастрофы MH17

Родственники погибших в катастрофе MH17 утром 6 июня установили 298 белых стульев перед российским посольством в Гааге. Сделали это накануне того, как суд начнет рассмотрение дела по существу.

В Нидерландах в понедельник, 7 июня, суд начнет рассмотрение дела по существу. Поэтому активисты решили напомнить, что потеряли родных в этой катастрофе и требуют правосудия.

Напомним Суд Гааги 7 июня начнет слушать по существу дело MH17

Акция со стульями в Гааге

Стулья разместили в том же порядке, как они расположены и в самолете: с соответствующими проходами и дистанцией. Всего их 298 – как и жертв катастрофы.

Ближайшие родственники, объединенные в группу по поиску правды относительно сбивания MH17, считают, что Россия оказывает слишком мало сведений о своей причастности к авиакатастрофе. Поэтому родственники принесли и баннер "Человечность выше политики"

Группа также направила письмо к президенту Путину. Его передали в российское посольство.

Вы совершили массовое убийство, случайно или иным образом, а потом просто ушли. Мы не можем этого принять,

– написали родные в письме Путину.



Белые стулья в Гааге перед посольством России / Скриншот из видео

На каждый из стульев родные погибших возложили ветки оранжевой астры. Также на местах погибших пассажиров разместили их портреты и зажгли траурные лампадки.

Акции протеста возле посольства в Гааге

Подобные акции протеста родственники погибших в авиакатастрофе устраивают не впервые.

В 2018 году на том же месте возле посольства России активисты разместили пустые белые стулья, на которые выложили красные розы.

Те же стулья, расположенные как посадочные места в самолете, родственники погибших выставляли и в 2019 году.