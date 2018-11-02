2 ноября Украина чтит жертв "Резни в Батурине"

Сегодня, 2 ноября, – годовщина памятного и трагического эпизода в истории Украины: в этот день в 1708 году русские войска захватили гетманскую столицу Батурин и убили около 15 тысяч жителей города.

Сейчас Украина отмечает 310-ю годовщину Батуринской трагедии. На официальном уровне никаких мероприятий не запланировано. Как это было в 2008-м, когда по поручению правительства состоялись памятные мероприятия к 300-летию резни. Тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко сравнил ту карательную операцию России с Голодомором 1930-х годов.

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Почему Московия устроила террор в Батурине? Можно ли было его избежать? К чему здесь гетман Иван Мазепа? Ответы на эти вопросы – в историческом очерке "Батуринская трагедия: почему 2 ноября в Украине – день памяти".

Смотрите также репортаж 24 канала из Батурина "Батуринская трагедия: как московиты вырезали 15 тысяч мирных украинцев".