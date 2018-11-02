20:29
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      2 листопада Україна вшановує жертв "Різанини в Батурині"

      2873 Читать новость на русском

      Сьогодні, 2 листопада, – роковини пам'ятного і трагічного епізоду в історії України: цього дня в 1708 році російські війська захопили гетьманську столицю Батурин і вбили близько 15 тисяч жителів міста.

      Нині Україна відзначає 310-ті роковини Батуринської трагедії. На офіційному рівні ніяких заходів не заплановано. Як це було в 2008-му, коли на доручення уряду відбулися пам’ятні заходи до 300-річчя різні. Тодішній Президент України Віктор Ющенко навіть порівняв ту каральну операцію Росії з Голодомором 1930-х років.

      Читайте також: В Україні більше немає Московського патріархату, – Константинополь

      Чому Московія влаштувала терор у Батурині? Чи можна було його уникнути? До чого тут гетьман Іван Мазепа? Відповіді на ці питання – в історичному нарисі "Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті".

      Дивіться також репортаж 24 каналу з Батурина "Батуринська трагедія: як московити вирізали 15 тисяч мирних українців".

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Історія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як пережити розлучення, якщо чоловік покинув заради іншої: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 20:00 Як пережити розлучення, якщо чоловік покинув заради іншої: інтерв'ю з психологом
      Катерина Петренко
      Повільний реванш: чому відроджуються політичні сили, які призвели до початку Революції гідності
      сьогодні , 19:30 Повільний реванш: чому відроджуються політичні сили, які призвели до початку Революції гідності
      Крістіна Бердинських
      Санкції Росії проти України: ніякої економіки – лише вибори і натяки
      сьогодні , 19:00 Санкції Росії проти України: ніякої економіки – лише вибори і натяки
      Блог Медіа
      "Найважче дивитись в очі матері": підполковником розповів про пошуки загиблих військових
      сьогодні , 19:00 "Найважче дивитись в очі матері": підполковником розповів про пошуки загиблих військових
      Віталій Дейнега
      Вакцинація від менінгококової інфекції: що варто знати
      сьогодні , 18:01 Вакцинація від менінгококової інфекції: що варто знати
      Яніна Ткачук
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Іноземним послам "провели екскурсію" на Майдан і в Будинок профспілок
       26 січня 2014 , 20:44
      В Україні зробили унікальний спецавтомобіль на базі КрАЗ
       3 вересня , 17:55
      Обіцяв – зробив: президент покатався на ралі-карі власної конструкції
       3 вересня , 19:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук