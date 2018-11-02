2 листопада Україна вшановує жертв "Різанини в Батурині"

Сьогодні, 2 листопада, – роковини пам'ятного і трагічного епізоду в історії України: цього дня в 1708 році російські війська захопили гетьманську столицю Батурин і вбили близько 15 тисяч жителів міста.

Нині Україна відзначає 310-ті роковини Батуринської трагедії. На офіційному рівні ніяких заходів не заплановано. Як це було в 2008-му, коли на доручення уряду відбулися пам’ятні заходи до 300-річчя різні. Тодішній Президент України Віктор Ющенко навіть порівняв ту каральну операцію Росії з Голодомором 1930-х років.

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Чому Московія влаштувала терор у Батурині? Чи можна було його уникнути? До чого тут гетьман Іван Мазепа? Відповіді на ці питання – в історичному нарисі "Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті".

Дивіться також репортаж 24 каналу з Батурина "Батуринська трагедія: як московити вирізали 15 тисяч мирних українців".