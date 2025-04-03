Значительно большие возможности: Жорин рассказал, как формируется Третий армейский корпус

На базе Третьей штурмовой бригады формируют армейский корпус. Он станет высшим звеном управления и откроет новые возможности на поле боя.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что в Третьем армейском корпусе будет представлена не только 3 ОШБр. Туда войдут другие боевые подразделения.

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Как создание корпуса повлияет на фронт

Третья штурмовая является "донором" в процессе формирования армейского корпуса. То есть она будет передавать свой опыт, а командир бригады Андрей Билецкий станет командиром Третьего армейского корпуса. Также будут привлечены офицеры и другие подразделения.

Это появление нового, устойчивого уровня в применении войск и вообще в армии. Раньше у нас высшим звеном на поле боя была бригада или отдельное подразделение, которое выполняло боевые задачи. Их он выполнял теми силами и средствами, которые имел,

– объяснил Максим Жорин.

Бригаде могли помогать временно созданные структуры, такие как ОТУВ, ОСУВ, куда входили офицеры, которые ротационным способом проходят службу. Это не всегда эффективно. Зато корпус – другой уровень, который дает большие возможности.

Это высший административный уровень, а также уровень возможностей и средств. Теперь в корпус входят несколько бригад и отдельных подразделений, например, инженерных полков или полк беспилотных систем, ПВО,

– добавил подполковник ВСУ.

В пределах корпуса, где он выполняет боевую задачу одной корпусной полосой, командование корпуса имеет возможность усиливать свои подразделения там, где считает нужным. Возможно, даже одну бригаду перемещать в другую, если ситуация этого требует. Или концентрировать свои корпусные усилия на определенных участках.

Всех этих инструментов в бригаде нет. Бригада – это значительно меньший орган, который не может иметь всего того, что будет в корпусе. Поэтому он сможет серьезно усилить фронт.