3 боевика псевдореспублики Донбасса, воевавшие на Сумщине, отправляются в тюрьму

Троих воевавших за россию боевиков отправляют в тюрьму на 15 лет. Их взяли в плен еще в марте.

Суд признал боевиков виновными в государственной измене. Приговор вынесли на основе доказательств, которые собрала СБУ. Кроме 15 лет тюрьмы, у предателей конфискуют имущество.

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Боевиков взяли в плен в Сумской области

Все входили в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка днр". Боевиков взяли в плен в конце марта, во время освобождения Сиверщины.

Следствие установило, что 24 февраля мужчины добровольно вступили в ряды боевиков. Там получили военную форму, оружие и боеприпасы. При этом ни один из них не принадлежал к военным профессиям.

Прошли обучение в россии

В начале марта под руководством российских военнослужащих они прошли краткосрочную военную подготовку на территории белгородской области. Потом отправились в Сумскую область.

оккупанты задействовали предателей для:

обустройство и укрепление боевых позиций и блокпостов на временно оккупированных территориях; ️

осуществления контрольно-пропускных и охранных функций на блок-постах и позиции врага.

Собранные доказательства позволили приговорить их к реальным срокам заключения.

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