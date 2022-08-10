Суд визнав бойовиків винними у державній зраді. Вирок схвалили на основі доказів, що зібрала СБУ. Крім 15 років в'язниці, у зрадників конфіскують майно.
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Бойовиків взяли у полон на Сумщині
Усі входили до складу незаконного збройного формування так званого "4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку днр". Бойовиків взяли в полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини.
Слідство встановило, що 24 лютого чоловіки добровільно вступили до лав бойовиків. Там отримали військову форму, зброю та боєприпаси. При цьому жоден з них не належав до військових професій.
Пройшли вишкіл в росії
На початку березня під керівництвом російських військовослужбовців вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл на території білгородської області. Потім відправились на Сумщину.
Окупанти задіювали зрадників для: ️
- облаштування та укріплення бойових позицій і блокпостів на тимчасово окупованих територіях; ️
- здійснення контрольно-пропускних та охоронних функцій на блок-постах та позиціях ворога.
Зібрані докази дозволили засудити їх до реальних строків ув’язнення.
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