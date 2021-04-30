Ровно 3 года назад, 30 апреля 2018 года, в Украине началась операция Объединенных Сил. Ее командующий генерал-лейтенант Владимир Кравченко рассказал, что именно благодаря ей в июле 2020 начал действовать режим прекращения огня.

Командующий Кравченко поблагодарил военных за этот непростой год. Он заметил, что это был год упорного труда каждого.

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Заявление командующего ООС Кравченко

Это был год испытаний на прочность Объединенных сил, где бок о бок выполняли боевые и специальные задачи военнослужащие ВСУ, СБУ, Нацгвардии Украины, работники Нацполиции, Госпогранслужбы и других формирований. Все они – это Объединенные силы! Объединенные ради победы!

– заметил Кравченко.

Он также напомнил, что агрессия России продолжается – Украина теряет бойцов. "Вечная народная память и слава всем героям, которые отдали свою жизнь за мирное и независимое будущее Украины!" – выразил соболезнования Кравченко.

Важно! С начала года Россия активно нарушает режим тишины, обстреливая позиции украинских военных. Только с начала 2021 года на войне погибли по меньшей мере 38 защитников Украины.

Преимущества создания ООС

По словам командующего, благодаря операции Объединенных сил удалось:

на законодательном уровне урегулировать вопрос проведения военной операции ВСУ;

установить четкие границы зоны проведения ООС, в том числе зон безопасности, районов ограниченного и запрещенного доступа;

четко определить задачи командования по непосредственному руководству силами и средствами ООС;

урегулировать вопрос подчинения сил и средств, участвующих в ООС, и предоставить командованию операции соответствующие полномочия;

урегулировать вопрос применения сил и средств в ходе проведения ООС;

предоставить ООС необходимые полномочия для обеспечения стабильности в районе операции, безопасность гражданских, сохранение и развитие инфраструктуры.

Положительным результатом операции командующий считает введение 27 июля 2020 года режима прекращения огня. Кстати, сначала это снизило потери, стабилизировало ситуацию на линии соприкосновения, позволило восстанавливать инфраструктуру.

В 2018 году закончили АТО и начали ООС: причины

Источник: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

30 апреля 2018 года президент Петр Порошенко приказал прекратить антитеррористическую операцию (АТО) и начать военную Операцию Объединенных сил (ООС).

Это произошло из-за создания Россией полноценных военных командований уровня армии на оккупированных территориях.

Важно! ООС отличается от АТО тем, что это военная операция и все полномочия по управлению военными и правоохранительными подразделениями на Донбассе перешли от СБУ к Генштабу ВСУ.

Тогда же создали должность командующего ООС для управления всеми военными и правоохранительными подразделениями. Цель – обеспечение нацобороны и отпора вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганских областях.

По информации Минобороны, тогда же по принципам и стандартам НАТО создали:

Командование Объединенных Сил для руководства всеми операциями ВСУ;

объединенный командный пункт Объединенных сил для управления операцией на Донбассе.

"Арифметика дат болезненная: 4 года АТО +3 года ООС = 7 лет войны России против Украины. Как бы не назывались операции по обороне родного края, несомненно одно – это наш ответ на агрессию России", – отметил министр обороны Украины Андрей Таран.