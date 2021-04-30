Рівно 3 роки тому, 30 квітня 2018 року, в Україні почалась Операція Об'єднаних сил. Її командувач генерал-лейтенант Володимир Кравченко розповів, що саме завдяки їй у липні 2020 почав діяти режим припинення вогню.

Командувач Кравченко подякував військовим за цей непростий рік. Він зауважив, що це був рік наполегливої праці кожного.

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Заява командувача ООС Кравченка

Це був рік випробувань на міцність Об'єднаних сил, де пліч-о-пліч виконували бойові та спеціальні завдання військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Нацгвардії України, працівники Нацполіції, Держприкордонслужби та інших формувань. Усі вони – це Об'єднані сили! Об'єднані заради перемоги!

– зауважив Кравченко.

Він також нагадав, що агресія Росії триває – Україна втрачає бійців. "Вічна народна пам'ять і слава всім героям, які віддали своє життя за мирне і незалежне майбутнє України!" – виловив співчуття Кравченко.

Важливо! З початку року Росія активно порушує режим тиші, обстрілюючи позиції українських військових. Тільки з початку 2021 року на війні загинули щонайменше 38 захисників України.

Переваги створення ООС

За словами командувача, завдяки Операції Об'єднаних сил вдалось:

на законодавчому рівні врегулювати питання проведення військової операції ЗСУ;

встановити чіткі межі зони проведення ООС, у тому числі зон безпеки, районів обмеженого та забороненого доступу;

чітко визначити завдання командування з безпосереднього керівництва силами та засобами ООС;

врегулювати питання підпорядкування сил та засобів, що беруть участь в ООС, та надати командуванню операції відповідні повноваження;

врегулювати питання застосування сил і засобів в ході проведення ООС;

надати ООС необхідні повноваження для забезпечення стабільності в районі Операції, безпеку цивільних, збереження на розвиток інфраструктури.

Позитивним результатом Операції командувач вважає запровадження 27 липня 2020 року режиму припинення вогню. До речі, спочатку це знизило втрати, стабілізувало ситуацію на лінії зіткнення, дозволило відновновлювати інфраструктуру.

У 2018 році закінчили АТО та розпочали ООС: причини

Джерело: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

30 квітня 2018 року президента Петро Порошенко наказав припинити антитерористичну операцію (АТО) та розпочати військову Операцію Об'єднаних сил (ООС).

Це відбулось через створення Росією повноцінних військових командувань рівня армії на окупованих територіях.

Важливо! ООС відрізняється від АТО тим, що це військова операція і всі повноваження з керування військовими і правоохоронними підрозділами на Донбасі перейшли від СБУ до Генштабу ЗСУ.

Тоді ж створили посаду командувача ООС для керування усіма військовими і правоохоронними підрозділами. Мета – забезпечення нацоборони і відсічі збройної агресії Росії в Донецькій і Луганських областях.

За інформацією Міноборони, тоді ж за принципами і стандартами НАТО створили:

Командування Об'єднаних сил для керівництва усіма операціями ЗСУ;

об'єднаний командний пункт Об'єднаних сил для управління операцією на Донбасі.

"Арифметика дат болюча: 4 роки АТО +3 роки ООС = 7 років війни Росії проти України. Як би не називались операції з оборони рідного краю, безсумнівне одне – це наша відповідь на агресію Росії", – зауважив Міністр оборони України Андрій Таран.