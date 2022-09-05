Бойцов россии принудительно переводят на контракт: 3 года солдаты не смогут уволиться
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Командование оккупантов заставляет солдат подписывать контракты. Это означает, что военные не смогут увольняться в течение 3 лет.
Руководство воинских частей 1-го армейского корпуса россиян принудительно переводит срочников на контракт – об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке новостей за 5 сентября. Для российских бойцов противозаконные действия верхушки, очевидно, не новинка.
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Есть контракт – нет выплат
По информации Генерального штаба, военные, подписавшие контракт, не будут получать единовременные выплаты. Очевидно, это повлияет на их психологическое состояние, и они потеряют мотивацию бороться.
Бессилие оккупантов в отношении действий собственного руководства
С начала полномасштабного наступления появляются новости о том, что россиян заставляют что-то делать против их воли:
- в марте в сеть выложили видео с показаниями солдат, утверждавших, что их мобилизовали принудительно ;
- позже отмечалось, что вражеские войска берут в армию даже детей с 16 лет;
- по информации Института изучения войны, россиянам все труднее и труднее искать добровольцев – процесс вербовки не слишком удачен.
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